Κόντρα Μαρινάκη-Τσουκαλά για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Μαίνεται η πολιτική κόντρα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας» και τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά ότι το Μνημείο «δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση».

Αναλυτικά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι «αδυνατούμε να καταλάβουμε με ποια λογική ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ “συμπέρανε”, σε ανακοίνωσή του, ότι η Κυβέρνηση δήθεν προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

«Η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και ταυτίζεται με το αυτονόητο αίτημα της κοινωνίας: Ο μοναδικός σκοπός του ιερού αυτού Μνημείου είναι η απόδοση τιμών σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί πέρα και πάνω από κόμματα», σημειώνει ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση».

Καταλήγει με την επισήμανση «σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για άλλη μία φορά επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες, θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθεί στη Βουλή επί της σχετικής τροπολογίας και να απαντήσει, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, σε ένα και μοναδικό ερώτημα: Θα συμφωνήσει εκείνος και το κόμμα του στο να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;».

Τσουκαλάς: Τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σημείωνε σε δήλωσή του ότι «η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά «έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η Δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά». Σημειώνει δε στη συνέχεια πως «τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί».

«Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία;», σχολιάζει, ενώ τονίζει ότι «είναι απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις».