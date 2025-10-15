Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ θα «επιβάλουν κόστος» στη Ρωσία εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματιστεί – Εμμένει στους Tomahawk η Ουκρανία

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η “δύναμη πυρός” έρχεται στην Ουκρανία μέσω των αγορών αμερικανικών όπλων από τα ευρωπαϊκά έθνη, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτό περιλαμβάνει τους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk.

Ο Αμερικανός δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι τους θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για «να επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της» εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματισθεί.

«Εάν πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να αναλάβει. Εάν πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά την διάρκεια συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, των συμμάχου του Κιέβου, στην έδρα του ΝΑΤΟ

“Δύναμη πυρός, αυτό είναι που έρχεται”, δήλωσε ο Χέγκσεθ , υποστηρίζοντας τα σχόλια του επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε, καθώς οι υπουργοί Άμυνας της συμμαχίας ασφαλείας συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε ότι οι “δεσμεύσεις” που ανέλαβαν τα ευρωπαϊκά έθνη θα μετατραπούν σύντομα σε “δυνατότητες” για την Ουκρανία.

Οι αγορές όπλων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη υποσχεθεί 2 δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, ενώ περισσότερα αναμένεται να δεσμευτούν από τα κράτη του ΝΑΤΟ την Τετάρτη.

Η Ουκρανία θέλει τα ευρωπαϊκά έθνη να μπορούν να της αγοράσουν εξελιγμένους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, αλλά η απόφαση αυτή εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να πιέσει για πρόσβαση στους αμερικανικούς Τόμαχοκ, οι οποίοι θα του επέτρεπαν να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία και ενδεχομένως να θέσει τη Μόσχα εντός εμβέλειας. Αναμένεται να θέσει το ζήτημα, όταν θα συναντηθεί με τον Τραμπ, την Παρασκευή, στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μπορεί να είναι πρόθυμος να δώσει στην Ουκρανία Tomahawks, καθώς η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο αυξάνεται και μειώνεται.

