Μεσσηνία: Νέο βίντεο με το σκούτερ να φεύγει από το κάμπινγκ στη Φοινικούντα – «Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος» τονίζει ο ανιψιός του 68χρονου

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγούνται σήμερα οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα στην Μεσσηνία, με θύματα ένα 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη του.

Την ίδια ώρα ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας με το σκούτερ το οποίο χρησιμοποίησαν οι δύο 22χρονοι για να μεταβούν στην Φοινικούντα. Σύμφωνα με το Mega, στα νέα πλάνα απεικονίζεται στις 20:19 το βράδυ της Κυριακής (5/10) το σκούτερ με τον δράστη της διπλής δολοφονίας να φεύγει από την κεντρική είσοδο του κάμπινγκ, αφού έχει διαπραχθεί το έγκλημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κάμερα έχει «πιάσει» το σκούτερ μόνο να βγαίνει από τον χώρο, αλλά δεν υπάρχουν πλάνα που να το δείχνουν να μπαίνει στο κάμπινγκ.

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος» λέει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία και κύριος κληρονόμος της περιουσίας του, φοβάται για τη ζωή του. Όπως λέει το περιβάλλον του στην εκπομπή «Live News», επιθυμεί να χυθεί άπλετο φως για να μάθει κι εκείνος την αλήθεια.

Ο ανιψιός του 68χρονου τονίζει πως όλα όσα είχε να πει για το διπλό έγκλημα τα έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς. Αισιοδοξεί πως σύντομα θα προκύψουν νέα στοιχεία.

«Απαγορεύεται να μιλάω σε δημοσιογράφους για να βοηθήσω την έρευνα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάω μόνο με την Ασφάλεια, συνεργάζομαι αποκλειστικά με την Ασφάλεια, θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος περισσότερο από όλη την Ελλάδα που κάνει κουτσομπολιό στο όνομά μου. Εγώ πενθώ, έχει καταστραφεί η ζωή μου. Αυτό που γίνεται είναι κουτσομπολιό. Μιλάω αποκλειστικά με την Ασφάλεια» ανέφερε.

Μητέρα 33χρονου: «Η αλήθεια θα φανεί»

Τις δικές της αγωνίες έχει και η μητέρα του 33χρονου. Όπως λέει ο γιος της δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο διπλό έγκλημα. Αγαπούσε τον θείο του, είχε ήδη μεγάλη περιουσία και, όπως αναφέρει, δεν είχε να κερδίσει το παραμικρό από το φονικό στη Φοινικούντα.

«Ήταν συγγενής μου, λογικό να είχα επαφή. (…) Μην με “ψαρεύετε” σας παρακαλώ. Καλά τα πηγαίναμε. Δεν είχαμε λόγους να σκοτωθούμε ή οτιδήποτε» δήλωσε.

Υποστηρίζει πως έχουν ακουστεί μία σειρά από ψέματα για το παιδί της. «Δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν, ό,τι είχα να πω, το είπα στην Αστυνομία. Ο γιος και εγώ συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία για να βρει τον δράστη. Δεν έχω να πω τίποτα στα κανάλια… δεν παίρνετε πληροφορίες σωστές. Μόνο ψέματα λέτε. Παραπληροφόρηση και ψέμα. Κάντε σωστά το ρεπορτάζ σας να δείτε ποιος ήταν ο θανών. Πολλά μπορείτε να κάνετε σωστά. Δεν κάνετε τίποτα σωστά. Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία και ο γιος μου και δεν θέλουμε να κάνουμε δηλώσεις. Η αλήθεια θα φανεί. Όλοι ελπίζουμε να βρουν τον δράστη. Εγώ περιμένω από την Αστυνομία να βρει τον δράστη».

Αναγνώρισε το φερόμενο ως φυσικό αυτουργό και τον συνεργό ο 33χρονος

Ο 33χρονος αναγνώρισε τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, ενώ για τον 22χρονο που φέρεται ως συνεργός στο έγκλημα, είπε πως τον γνώριζε από παλαιότερα, από την εποχή που ο ίδιος εργαζόταν ως σερβιτόρος στο Κολωνάκι κι ο κατηγορούμενος πήγαινε συστηματικά ως πελάτης.

«Είμαστε σε σοκ, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αυτό το παιδί είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, λογικό μου φαίνεται, κανένας δε θα ήταν καλά μετά από κάτι τέτοιο. Ο γιος μου συνεργάζεται με την Αστυνομία, δεν έχει κάτι να κρύψει. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία. Θέλουμε η Αστυνομία να βρει τον δράστη, να κάνει τη δουλειά της», σημείωσε η μητέρα του 33χρονου.

«Αυτή η υπόθεση δεν είναι ‘παίξε-γέλασε’ και αφορά την οικογένειά μου, θέλω να κρατήσω τις αποστάσεις. Θέλω να μιλήσω μόνο με την Αστυνομία, να συνεργαστούμε με την Αστυνομία, να βρούμε τον δράστη», πρόσθεσε η μητέρα του 33χρονου.

«Εκπροσωπώ έναν άνθρωπο αυτήν την στιγμή, όχι ως νομικός συμπαραστάτης ή νομικός σύμβουλος επειδή χρειάζεται νομική αρωγή γενικά και αόριστα. Έχω σαφή δικονομικό ρόλο σε αυτήν τη φάση της υπόθεσης, ο οποίος είναι του υποστηρίζοντος την κατηγορία», τόνισε από την πλευρά του ο δικηγόρος του 33χρονου, Ιωάννης Βέρρας.

«Αναμένουμε την Αστυνομία να ολοκληρώσει το προανακριτικό της έργο, να ασκηθεί η δέουσα κατά τον εισαγγελέα δίωξη σε βάρος των όποιων υπόπτων και κατ’ επέκταση κατηγορουμένων, να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή, να απολογηθούν και έπειτα να λάβουμε το υλικό της δικογραφίας. Από εκεί και πέρα, με βάση τα όσα έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και όσα μου αναφέρει μέχρι τότε ο εντολέας μου, να ασκήσουμε νομότυπα και ακριβώς όπως πρέπει, το δικαίωμά του για την υποστήριξη της σε βάρος του κατηγορίας» πρόσθεσε.

Στην ερώτηση αν το βράδυ του διπλού φονικού υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του 22χρονου συνεργού και του 33χρονου ανιψιού του θύματος, τον οποίο και γνώριζε, ο κ. Βέρρας απαντά: «Απολύτως καμία, το διαψεύδει κάθετα αυτό ο εντολέας μου, δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο».