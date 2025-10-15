Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απαντήσεις από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένει η ΕΛ.ΑΣ. – «Γρίφος» το πώς επέστρεψε ο 22χρονος συνεργός στην Αθήνα

Στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας οδηγούνται σήμερα οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη του. Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλαμάτα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, προκειμένου να τους ασκηθούν διώξεις και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση ήταν καταιγιστικές το τελευταίο 24ωρο. Η αρχή έγινε το πρωί της Τρίτης (14/10) με την απόφαση του ενός 22χρονου να μεταβεί στη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, και να παραδοθεί στις αρχές, ομολογώντας ότι ήταν ο συνοδηγός του λευκού σκούτερ, με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα.

Κατονόμασε, επίσης, και τον δεύτερο 22χρονο ως τον δράστη που μπήκε στο κάμπινγκ και εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη, φίλο του θύματος. Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα και ο 22χρονος οδηγός του σκούτερ.

Αλληλοκατηγορούνται οι δύο 22χρονοι – Αναγνώρισε τον δράστη ο ανιψιός του επιχειρηματία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για ποιος είναι ο εκτελεστής, ενώ ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να μην έχει υπογράψει την κατάθεσή του.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι δύο 22χρονοι έφτασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (πριν από την δολοφονία) στην Καλαμάτα με το λευκό σκούτερ. Διέμειναν σε διαμέρισμα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στην περιοχή του λιμανιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν βρει φωτογραφίες από το κινητό του 22χρονου φερόμενου ως δράστη αυτής της επίθεσης και έχουν βρει τα ρούχα αλλά και τα δύο κράνη που φορούσαν την ημέρα της δολοφονίας, στο σπίτι στην Καλλιθέα. Ωστόσο οι αστυνομικοί δεν έχουν βρει ακόμα το όπλο της δολοφονίας. Επίσης, άλλες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως να έχει βρεθεί το λευκό σκούτερ.

Η αστυνομία έχει χαρτογραφήσει πολύ καλά και τη διαδρομή που έκαναν οι δύο δράστες πηγαίνοντας προς τη Φοινικούντα. Η διαδρομή είναι αρκετά περίεργη, καθώς οι δύο 22χρονοι φαίνεται πως έχουν σταματήσει σε περιοχές της Μεσσήνης άσχετες με το γεγονός, ίσως για να μπερδέψουν τους αστυνομικούς.

Επίσης ελέγχεται ο ισχυρισμός του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού ότι έφτασε στην Καλαμάτα, κολυμπώντας και στη συνέχεια περπατώντας, μία ημέρα μετά. Πρόκειται για άλλο ένα «θολό σημείο» της υπόθεσης που ερευνούν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας, μετέβη στη ΓΑΔΑ και φέρεται να αναγνώρισε τον δεύτερο 22χρονο ως δράστη της δολοφονίας. Μάλιστα, ο ανιψιός του θύματος όταν είδε τον 22χρονο έπαθε σοκ και άρχισε να τρέμει, μπροστά στους αστυνομικούς, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ύπαρξη και τυχόν ηθικού αυτουργού. Οι Αρχές αναζητούν άλλο ένα άτομο, το οποίο φαίνεται πως είχε σχέση τόσο με τον συνεργό όσο και με τον εκτελεστή. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι το πρόσωπο αυτό βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ και είχε επικοινωνία με τους δύο 22χρονους.

Δημογλίδου: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αυτή τη στιγμή που να εμπλέκει άλλο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση

«Στην παρούσα φάση οι μοναδικοί εμπλεκόμενοι σε αυτή την ενέργεια είναι οι δύο συλληφθέντες. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αυτή τη στιγμή που να εμπλέκει άλλο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στο ERTNews.

Ως προς το κίνητρο των δύο 22χρονων, είπε πως αυτό προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση. «Για εμάς δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως η εμπλοκή του κάθε κατηγορούμενου στην υπόθεση. Αναμένονται απαντήσεις από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ελέγχονται τόσο οι δια ζώσης όσο και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων, τόσο πριν όσο και μετά το έγκλημα», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Σχετικά με τις πληροφορίες ότι υπήρξε επικοινωνία ενός εκ των 22χρονων με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η κ. Δημογλίδου είπε πως «όχι, δεν υπάρχει τέτοιο δεδομένο στα χέρια των αστυνομικών μέχρι στιγμής».

Για το αν ο 22χρονος κολύμπησε και περπάτησε για να διαφύγει, όπως υποστηρίζει, η κ. Δημογλίδου είπε πως «δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο και δεν έχει διαπιστωθεί πώς επέστρεψε ο συνεργός στην Αττική. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος δεν απολογήθηκε, είχε προκύψει η πορεία του. Δεν χρησιμοποίησε φυσικά εθνικό δίκτυο, αλλά προτίμησε επαρχιακό δρόμο για να γίνει αντιληπτός από όσο το δυνατόν λιγότερες κάμερες. Επίσης, δεν προκύπτει για εμάς να έφτασαν μαζί από την Αττική στον τόπο του εγκλήματος. Συναντήθηκαν ενδιάμεσα και στη συνέχεια κινήθηκαν προς την περιοχή».

Ο δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως δράστη: Το ζήτημα είναι τι προκύπτει από αντικειμενικά ευρήματα

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή Newsroom, o δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της δολοφονίας, Δημήτρης Γκαβέλας τόνισε ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει ιδιαιτέρως με τον εντολέα του, προκειμένου να πληροφορηθεί ποια είναι η θέση του έναντι της κατηγορίας.

«Αυτό που ακούω να διαρρέεται από το ρεπορτάζ είναι ότι αρνείται μέχρι στιγμής πως είναι φυσικός αυτουργός του εγκλήματος. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω κάτι», δήλωσε αρχικά προσθέτοντας ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Καλαμάτα προκειμένου να παραστεί ενώπιον του εισαγγελέως για την άσκηση της ποινικής δίωξης και ενώπιον του ανακριτή για τη λήψη αντιγράφων της δικογραφίας και την παροχή προθεσμίας για να απολογηθεί ο εντολέας του.

Ακόμα κατήγγειλε ότι στη ΓΑΔΑ, το απόγευμα της Τρίτης συνάντησε «μία πρωτοφανή κατάσταση όπου κινούνται τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών στην είσοδο και την επικοινωνία με τον εντολέα μου». «Χρειάστηκε να υποβάλλω έγγραφο αίτημα ώστε να μου επιτραπεί να έχω τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του», ανέφερε και έκανε λόγο για «πρωτοφανή πράγματα».

«Άρα λοιπόν έχουμε ξεκινήσει με πολύ άσχημο τρόπο την υπόθεση, με προφανή παραβίαση δικονομικών δικαιωμάτων. Τώρα επί της ουσίας επιφυλάσσομαι να δω το δικογραφικό υλικό, να δούμε ποια ευρήματα έχει συλλέξει η αστυνομία και τι λέει το μαρτυρικό υλικό. Τι λένε τα έγγραφα. Γιατί ξέρετε το τι λέει ο κατηγορούμενος μικρή σημασία έχει. Το ζήτημα είναι τι προκύπτει από αντικειμενικά ευρήματα», κατέληξε.

«Η οικογένεια δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το έγκλημα» – Η έκκληση της αδελφής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Έκκληση να σταματήσει η σκύλευση του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που μαζί με τον επιστάτη του έπεσαν θύματα άγριας δολοφονίας στη Φοινικούντα, κάνει η οικογένεια του επιχειρηματία. Όπως επισημαίνουν οι δικηγόροι της αδελφής του 68χρονου θύματος, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και την σύλληψη των δύο 22χρονων, «πλέον η οικογένεια έχει απαλλαγεί από αυτή τη σκιά και είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα».

Οι δικηγόροι της αδελφής του επιχειρηματία, Αντώνης Κατσάς και Αντώνης Νταής, που έχουν αναλάβει την παράσταση πολιτικής αγωγής, μίλησαν στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews.

«Εμείς ως συνήγοροι για παράσταση πολιτικής αγωγής για υποστήριξη της κατηγορίας από την ποινική δικονομία έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε στη δικογραφία, να πάρουμε στοιχεία, να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δυστυχώς έχουμε αυτό το δικαίωμα από την ώρα που θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Σε αυτή τη φάση ό,τι και να ακούγεται είναι στα πλαίσια της φημολογίας και στα πλαίσια των εικασιών», δήλωσε αρχικά ο κ. Κατσάς.

Αναφερόμενος στον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη, που φέρεται να αναγνώρισε τον 22χρονο ως δράστη της διπλής δολοφονίας, ο κ. Κατσάς είπε: «Είχα ένα τηλεφώνημα από τον ανιψιό όταν ξεκίνησε η υπόθεση, ο οποίος μου έδωσε μια πολύ περιορισμένη εντολή και εξουσιοδότηση να δηλώσω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν θέλει να τον ενοχλήσει κανένας. Θα μιλάει μόνο με την αστυνομία. Δεν ήθελε ούτε και με μένα να μιλήσει και εγώ το τήρησα με πιστή ευλάβεια. Μάλιστα με ευχαρίστησε για την πιστότητα της υλοποίησης της εντολής που μου έδωσε».

«Αυτό που έχει προκύψει σίγουρα με βάση την κατάθεση του φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας, είναι το εξής. Πρώτον, λέει ο ίδιος ο συνήγορος, όπως τα μετέφερε ο εντολέας του, ότι δεν υπήρξε εμπλοκή συγγενικών προσώπων. Ότι δεν υπήρξε ηθικός αυτουργός. Ότι δεν υπήρξε κίνητρο περιουσιακό. Ότι η διαθήκη δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ιστορία και ότι προσωπικά κίνητρα υπήρχαν για αυτή την ιστορία», προσέθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Νταής τόνισε ότι «επιθυμία ης αδελφής του θύματος, πλέον στενού συγγενή του εν ζωή, του νεκρού, αλλά και της οικογένειας των παιδιών της, του συζύγου της είναι να σταματήσει αυτή η σκύλευση του νεκρού αδερφού της πάνω από ένα πτώμα που ακόμα αχνίζει κυριολεκτικά. Είναι απαίτηση και είναι ανθρώπινο, νομίζω. Φρόντισαν ο καθ’ ομολογία δράστης και ο φερόμενος ως συνεργός να του κλείσουν το στόμα, να μην είναι εδώ σήμερα και να αντικρούσει όλα αυτά τα οποία όλα αυτά τα ΜΜΕ, τα οποία για αυτόν λένε. Θερμή παράκληση και απαίτηση ανθρώπινη να σταματήσει μέχρι η Δικαιοσύνη να αποφανθεί, να σταματήσει αυτή η σκύλευση του νεκρού».

«Από το γεγονός ότι η Αστυνομία έχει πλέον κρατούμενους δύο φερόμενους ως δράστες —εκ των οποίων ο ένας έχει ομολογήσει—, και μετά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα των προηγούμενων ημερών εναντίον της οικογένειας του θύματος, που καλλιεργήθηκε από μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο και την κοινή γνώμη, θεωρούμε πως πλέον η οικογένεια έχει απαλλαγεί από αυτή τη σκιά. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα.

Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο πως αυτή τη στιγμή επικρατεί ένας “κουρνιαχτός” που σηκώνεται από διάφορες κατευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, εξάπτει τη φαντασία, γεννά φαντασιώσεις, κινητοποιεί ένστικτα —ακόμα και ομοφοβικά ή ρατσιστικά—, και δυστυχώς ο καθένας αισθάνεται ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει.

Από την πλευρά της οικογένειας, αυτό που ζητούμε είναι να περιμένουμε να καταλαγιάσει ο θόρυβος, να ολοκληρωθεί το προανακριτικό έργο και να σχηματιστεί πλήρης εικόνα από τις δικαστικές αρχές. Να σεβαστούμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, τη στιγμή που ακόμα το αίμα τους είναι “ζεστό”. Θα υπάρξει χρόνος για να ακουστούν όλα στη συνέχεια. Η υπόθεση θα αρχίσει να ξετυλίγεται μέσα από την ανάκριση και, τελικά, η πλήρης αλήθεια θα αποκαλυφθεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, όπου θα δικαστεί με τη σοβαρότητα που αρμόζει».

Επιπλέον, όπως τόνισε ο Παναγιώτης Νταής, δεν μπορεί σήμερα ο άνθρωπος που έχει αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου να εμφανίζεται και ως «τιμητής».

«Οι ισχυρισμοί και οι κατηγορίες που απευθύνει δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί, ούτε να υιοθετηθούν από κανέναν. Έχουμε κάθε δικαίωμα να αμφιβάλλουμε για την αξιοπιστία ενός ανθρώπου που έχει ομολογήσει πως σκότωσε —ενώ το θύμα δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν μπορεί, λοιπόν, να εμφανίζεται ως κριτής και κατήγορος ταυτόχρονα.

Τέλος, μεταφέρουμε —εκ μέρους της αδερφής του θύματος και της οικογένειας— μια θερμή παράκληση και ανθρώπινη απαίτηση: να σταματήσει επιτέλους αυτή η σκύλευση του νεκρού, πάνω από έναν άνθρωπο του οποίου το αίμα ακόμα “αχνίζει”. Είναι ανθρώπινο να το ζητά, και δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται σήμερα ως τιμητές εκείνοι που τον δολοφόνησαν, τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να απαντήσει».