HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η προσπάθεια της Ελβίρας να ανοίξει το ξενοδοχείο συνεχίζεται επεισοδιακά

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κυνηγάει τα αστέρια στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς από τη απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η Ελβίρα και ο Χάρι έρχονται ξανά πιο κοντά, ενώ η ομάδα προσπαθεί να πάρει τα πολυπόθητα 4 αστέρια για το ξενοδοχείο. Πόσο εύκολο όμως είναι να συγκεντρωθούν στις πραγματικές ανάγκες του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 7ο – «Στα πόσα αστέρια καίγεσαι;» (Τετάρτη 15 Οκτωβρίου)

Ώρα για την κατάταξη του ξενοδοχείου, και η Ελβίρα ελπίζει να πάρουν τη θέση ξενοδοχείου 4 αστέρων.

Λογικά θα το κατάφερνε, αν ο Γιάννης δεν αμελούσε την ιστοσελίδα τους για να παίξει παράνομο τζόγο στο ξενοδοχείο του Παντελή, αν η Νούλη δεν πάθαινε εμμονή με τα σταυρόλεξα και ο Θεμιστοκλής με τα χρηματοκιβώτια, αν η Ντίνα δεν είχε παρενέργειες από την κατάχρηση ενεργειακών ποτών και αν ο Φίλιππος, νομίζοντας πως πεθαίνει, δεν άφηνε ερωτικά στιχάκια προς την Ελβίρα σε κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου με τη βοήθεια του Ηλία, ο οποίος εμβαθύνει σε εγχειρίδια ψυχολογίας.

Δείτε το trailer: