HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η προσπάθεια της Ελβίρας να ανοίξει το ξενοδοχείο συνεχίζεται επεισοδιακά

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κυνηγάει τα αστέρια στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς από τη απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η Ελβίρα και ο Χάρι έρχονται ξανά πιο κοντά, ενώ η ομάδα προσπαθεί να πάρει τα πολυπόθητα 4 αστέρια για το ξενοδοχείο. Πόσο εύκολο όμως είναι να συγκεντρωθούν στις πραγματικές ανάγκες του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 7ο – «Στα πόσα αστέρια καίγεσαι;» (Τετάρτη 15 Οκτωβρίου)

Ώρα για την κατάταξη του ξενοδοχείου, και η Ελβίρα ελπίζει να πάρουν τη θέση ξενοδοχείου 4 αστέρων.

Λογικά θα το κατάφερνε, αν ο Γιάννης δεν αμελούσε την ιστοσελίδα τους για να παίξει παράνομο τζόγο στο ξενοδοχείο του Παντελή, αν η Νούλη δεν πάθαινε εμμονή με τα σταυρόλεξα και ο Θεμιστοκλής με τα χρηματοκιβώτια, αν η Ντίνα δεν είχε παρενέργειες από την κατάχρηση ενεργειακών ποτών και αν ο Φίλιππος, νομίζοντας πως πεθαίνει, δεν άφηνε ερωτικά στιχάκια προς την Ελβίρα σε κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου με τη βοήθεια του Ηλία, ο οποίος εμβαθύνει σε εγχειρίδια ψυχολογίας.

Δείτε το trailer:

14:38 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Άγιος έρωτας – Ο πατήρ Νικόλαος συναντά τη μικρή Ελευθερία

Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τους θετούς γονείς της μικρής Ελευθερίας, προετοιμάζοντας τη συν...
14:24 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Ύποπτος ο Ρήγας για την εξαφάνιση της Ρεγγίνας

Ένα διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” γεμάτο αποκαλύψεις έρχεται απόψε στις...
11:09 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 15/10/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τετάρτη 15 ...
05:48 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 15/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 15/10/2025.
