Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Η οικογένεια δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το έγκλημα» – Η έκκληση της αδελφής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Έκκληση να σταματήσει η σκύλευση του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που μαζί με τον επιστάτη του έπεσαν θύματα άγριας δολοφονίας στη Φοινικούντα, κάνει η οικογένεια του επιχειρηματία. Όπως επισημαίνουν οι δικηγόροι της αδελφής του 68χρονου θύματος, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και την σύλληψη των δύο 22χρονων, «πλέον η οικογένεια έχει απαλλαγεί από αυτή τη σκιά και είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα».

Οι δικηγόροι της αδελφής του επιχειρηματία, Αντώνης Κατσάς και Αντώνης Νταής, που έχουν αναλάβει την παράσταση πολιτικής αγωγής, μίλησαν στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews.

«Εμείς ως συνήγοροι για παράσταση πολιτικής αγωγής για υποστήριξη της κατηγορίας από την ποινική δικονομία έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε στη δικογραφία, να πάρουμε στοιχεία, να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δυστυχώς έχουμε αυτό το δικαίωμα από την ώρα που θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Σε αυτή τη φάση ό,τι και να ακούγεται είναι στα πλαίσια της φημολογίας και στα πλαίσια των εικασιών», δήλωσε αρχικά ο κ. Κατσάς.

Αναφερόμενος στον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη, που φέρεται να αναγνώρισε τον 22χρονο ως δράστη της διπλής δολοφονίας, ο κ. Κατσάς είπε: «Είχα ένα τηλεφώνημα από τον ανιψιό όταν ξεκίνησε η υπόθεση, ο οποίος μου έδωσε μια πολύ περιορισμένη εντολή και εξουσιοδότηση να δηλώσω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν θέλει να τον ενοχλήσει κανένας. Θα μιλάει μόνο με την αστυνομία. Δεν ήθελε ούτε και με μένα να μιλήσει και εγώ το τήρησα με πιστή ευλάβεια. Μάλιστα με ευχαρίστησε για την πιστότητα της υλοποίησης της εντολής που μου έδωσε».

«Αυτό που έχει προκύψει σίγουρα με βάση την κατάθεση του φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας, είναι το εξής. Πρώτον, λέει ο ίδιος ο συνήγορος, όπως τα μετέφερε ο εντολέας του, ότι δεν υπήρξε εμπλοκή συγγενικών προσώπων. Ότι δεν υπήρξε ηθικός αυτουργός. Ότι δεν υπήρξε κίνητρο περιουσιακό. Ότι η διαθήκη δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ιστορία και ότι προσωπικά κίνητρα υπήρχαν για αυτή την ιστορία», προσέθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Νταής τόνισε ότι «επιθυμία ης αδελφής του θύματος, πλέον στενού συγγενή του εν ζωή, του νεκρού, αλλά και της οικογένειας των παιδιών της, του συζύγου της είναι να σταματήσει αυτή η σκύλευση του νεκρού αδερφού της πάνω από ένα πτώμα που ακόμα αχνίζει κυριολεκτικά. Είναι απαίτηση και είναι ανθρώπινο, νομίζω. Φρόντισαν ο καθ’ ομολογία δράστης και ο φερόμενος ως συνεργός να του κλείσουν το στόμα, να μην είναι εδώ σήμερα και να αντικρούσει όλα αυτά τα οποία όλα αυτά τα ΜΜΕ, τα οποία για αυτόν λένε. Θερμή παράκληση και απαίτηση ανθρώπινη να σταματήσει μέχρι η Δικαιοσύνη να αποφανθεί, να σταματήσει αυτή η σκύλευση του νεκρού».

«Από το γεγονός ότι η Αστυνομία έχει πλέον κρατούμενους δύο φερόμενους ως δράστες —εκ των οποίων ο ένας έχει ομολογήσει—, και μετά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα των προηγούμενων ημερών εναντίον της οικογένειας του θύματος, που καλλιεργήθηκε από μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο και την κοινή γνώμη, θεωρούμε πως πλέον η οικογένεια έχει απαλλαγεί από αυτή τη σκιά. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα.

Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο πως αυτή τη στιγμή επικρατεί ένας “κουρνιαχτός” που σηκώνεται από διάφορες κατευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, εξάπτει τη φαντασία, γεννά φαντασιώσεις, κινητοποιεί ένστικτα —ακόμα και ομοφοβικά ή ρατσιστικά—, και δυστυχώς ο καθένας αισθάνεται ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει.

Από την πλευρά της οικογένειας, αυτό που ζητούμε είναι να περιμένουμε να καταλαγιάσει ο θόρυβος, να ολοκληρωθεί το προανακριτικό έργο και να σχηματιστεί πλήρης εικόνα από τις δικαστικές αρχές. Να σεβαστούμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, τη στιγμή που ακόμα το αίμα τους είναι “ζεστό”. Θα υπάρξει χρόνος για να ακουστούν όλα στη συνέχεια. Η υπόθεση θα αρχίσει να ξετυλίγεται μέσα από την ανάκριση και, τελικά, η πλήρης αλήθεια θα αποκαλυφθεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, όπου θα δικαστεί με τη σοβαρότητα που αρμόζει».

Επιπλέον, όπως τόνισε ο Παναγιώτης Νταής, δεν μπορεί σήμερα ο άνθρωπος που έχει αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου να εμφανίζεται και ως «τιμητής».

«Οι ισχυρισμοί και οι κατηγορίες που απευθύνει δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί, ούτε να υιοθετηθούν από κανέναν. Έχουμε κάθε δικαίωμα να αμφιβάλλουμε για την αξιοπιστία ενός ανθρώπου που έχει ομολογήσει πως σκότωσε —ενώ το θύμα δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν μπορεί, λοιπόν, να εμφανίζεται ως κριτής και κατήγορος ταυτόχρονα.

Τέλος, μεταφέρουμε —εκ μέρους της αδερφής του θύματος και της οικογένειας— μια θερμή παράκληση και ανθρώπινη απαίτηση: να σταματήσει επιτέλους αυτή η σκύλευση του νεκρού, πάνω από έναν άνθρωπο του οποίου το αίμα ακόμα “αχνίζει”. Είναι ανθρώπινο να το ζητά, και δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται σήμερα ως τιμητές εκείνοι που τον δολοφόνησαν, τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να απαντήσει».