Κωνσταντινούπολη: Τελεσίγραφο του υπουργείο Παιδείας στη «Μεγάλη του Γένους Σχολή» – Δόθηκε εντολή εκκένωσης εντός 90 ημερών

Ανησυχία προκαλεί στους Έλληνες ομογενείς της Κωνσταντινούπολης η είδηση ότι, σύμφωνα με την εφημερίδα Argos, το τουρκικό υπουργείο Παιδείας ζήτησε την εκκένωση της ιστορικής «Μεγάλη του Γένους Σχολή» εντός 90 ημερών προκειμένου να πραγματοποιηθούν αντισεισμικά έργα ενίσχυσης, ενώ παράλληλα δεν έγιναν νέες εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Το σχολείο, που ιδρύθηκε πριν από 571 χρόνια, λειτουργεί σήμερα με μόλις 31 μαθητές, αναφέρει η τουρκική ιστοσελίδα, ενώ η διοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο οικονομικό βάρος.

Ο διευθυντής του σχολείου Δημήτρης Ζώτος δήλωσε στην εφημερίδα Argos ότι το ίδρυμα δεν μπορεί να καλύψει το κόστος των εργασιών, το οποίο εκτιμάται σε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, και ήδη αναζητά νέο κτίριο για να συνεχιστεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσημη επιστολή από το υπουργείο Παιδείας εστάλη λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στις 8 Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντας ότι το κτίριο πρέπει να εκκενωθεί εντός 90 ημερών για να ξεκινήσουν οι εργασίες ενίσχυσης.

«Όλα τα σχολεία στην Τουρκία είναι υποχρεωμένα να πραγματοποιήσουν εργασίες για την αντισεισμική τους αντοχή. Αυτό είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία. Δεν είχαμε τον προϋπολογισμό για να καλύψουμε αυτό το κόστος, γι’ αυτό και απευθυνθήκαμε στο υπουργείο Παιδείας. Κατά την επίσκεψη του υπουργού Γιουσούφ Τεκίν στο σχολείο μας το 2023, του μεταφέραμε την κατάσταση και έδειξε ενδιαφέρον», είπε κ. Ζώτος.

«Έπρεπε να γίνουν δοκιμές, καθώς το θέμα επανερχόταν συνεχώς. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου και με τη στήριξη του Γραφείου του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, αυτή η νέα εξέλιξη ήρθε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Υποψιαζόμασταν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν πιστεύαμε ότι η κατάσταση θα ήταν τόσο σοβαρή ώστε να χρειαστεί να εγκαταλείψουμε το σχολείο. Μας ζητήθηκε να το εκκενώσουμε εντός της νόμιμης προθεσμίας και να συνεχίσουμε τη διδασκαλία σε άλλο κτίριο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε πως το σχολείο πρέπει να μετακινηθεί μέσα σε 90 ημέρες, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να ζημιωθούν οι μαθητές – αυτή είναι η προτεραιότητά μας».

Όπως εξήγησε, η Μεγάλη του Γένους Σχολή δεν είναι σε θέση να καλύψει το κόστος ενίσχυσης του κτιρίου, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εντός της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης: «Μεταφέραμε την κατάσταση σε όλους τους θεσμούς της κοινότητάς μας. Οι άνθρωποι είναι ενημερωμένοι και όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα των κοινοτήτων γνωρίζουν ότι οι οικονομικοί μας πόροι δεν επαρκούν».

Σύμφωνα με το Argos, η σταδιακή μείωση του ελληνικού πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης -που σήμερα υπολογίζεται περίπου στους 2.500 ανθρώπους- έχει οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών ελληνικών σχολείων τα τελευταία χρόνια, λόγω έλλειψης μαθητών.

Πολλά από αυτά τα σχολεία φιλοξενούν πλέον πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

«Υπάρχουν πολλά σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, δεν θέλουμε να φύγουμε από το σχολείο μας και να μετακινηθούμε σε ένα κτίριο με ακατάλληλες συνθήκες. Από πλευράς αντισεισμικής ανάλυσης, το νέο κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση», σχολίασε ο κ. Ζώτος.

Η εφημερίδα Argos επισημαίνει επίσης ότι φέτος δεν έγιναν νέες εγγραφές μαθητών στο γυμνάσιο του σχολείου. Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, πραγματοποιήθηκε μόλις μία νέα εγγραφή, με αποτέλεσμα το σχολείο να συνεχίζει σήμερα τη λειτουργία του με 31 μαθητές συνολικά.

Στην ερώτηση αν οι γονείς σκέφτονται να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλα ελληνικά σχολεία, ο Ζώτος απάντησε: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αναζήτηση λύσης. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι το Ελληνικό Ορθόδοξο Λύκειο Φαναρίου, που λειτουργεί εδώ και 571 χρόνια, να συνεχίσει την εκπαιδευτική του δραστηριότητα με το ίδιο όνομα. Αν όμως δεν το καταφέρουμε, έχουμε εναλλακτικές λύσεις που δεν θέλουμε ακόμα να αποκαλύψουμε. Θα βρούμε μια λύση που δεν θα ζημιώσει τους μαθητές».