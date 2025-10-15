Νέο Ηράκλειο: Καρέ καρέ η άγρια επίθεση πατέρα στην 25χρονη κόρη του στον χώρο εργασίας της – «Μου έχωσε δύο μπουνιές, έπαθα κάκωση στο σαγόνι»

κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Καρέ καρέ η άγρια επίθεση πατέρα στην 25χρονη κόρη του στον χώρο εργασίας της – «Μου έχωσε δύο μπουνιές, έπαθα κάκωση στο σαγόνι»

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έλαβε χώρα στο Νέο Ηράκλειο.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το STAR καταγράφεται η άγρια επίθεση ενός πατέρα στην 25χρονη κόρη του, μέσα στην επιχείρηση που εργάζεται. Όπως φαίνεται στις εικόνες, ένας άνδρας με κράνος πλησιάζει το ταμείο, όπου καθόταν η κόρη του, την ξυλοφορτώνει και της πετάει πράγματα.

Περιγράφοντας το περιστατικό, η 25χρονη είπε στον τηλεοπτικό σταθμό: «Μπήκε μέσα στο μαγαζί μου έχωσε δύο μπουνιές, με έφτυσε και έφυγε. Έπαθα κάκωση στο σαγόνι, μετατοπίστηκε ο φρονιμίτης και μου έσκισε το ούλο».

Σύμφωνα με την 25χρονη, ο λόγος ήταν κάποιες οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους. «Για ένα μηνιαίο εισόδημα που είχαμε το οποίο είναι στο όνομά μου. Ήθελε να το παίρνει αυτός γιατί εγώ δεν τα χρειαζόμουνα αλλά πλέον τα χρειάστηκα. Και του το είπα. Ξεκίνησε να με βρίζει από μηνύματα πρώτα και να με απειλεί και μετά έγινε αυτό», είπε η 25χρονη.

Η 25χρονη κατήγγειλε την επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ηρακλείου και αμέσως κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, με αποτέλεσμα ο πατέρας να συλληφθεί από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Όπως λέει η 25χρονη δέχεται λεκτική βία εδώ και χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. «Είναι με αναβολή και περιοριστικά μέτρα έξω. Όπου και να πάω κοιτάω πολύ γύρω-γύρω. Είμαι πολύ επιφυλακτική στο από πού και πώς περνάω», λέει η νεαρή γυναίκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το δικαστήριο πήρε αναβολή για την ερχόμενη Τρίτη, καθώς η έδρα δεν είχε την δυνατότητα να δει το βίντεο με τον ξυλοδαρμό της 25χρονης.

Δείτε το βίντεο:

 

