Μαρινάκης: Δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, όμως το μνημείο θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και οικονομικά θέματα αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Απαντώντας στις αντιδράσεις που προέκυψαν στα κόμματα της αντιπολίτευσης από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι την προστασία, του μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναλαμβάνει από εδώ και πέρα το Υπουργείου Άμυνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «ο κόσμος το περίμενε, το ήθελε αλλά η αντιπολίτευση είναι εντελώς αντίθετη με αυτό που λέει η κοινωνία και λέει “γιατί το κάνετε” και χαρακτηρίζει ακροδεξιούς τους συμπολίτες μας», τονίζοντας πως ψηφίζεται τροπολογία την ερχόμενη εβδομάδα και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών και για τίποτε άλλο, καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία.

Παράλληλα, επεσήμανε πως ο σεβασμός στους νεκρούς είναι αυτονόητος «δεν θα πάμε να σβήσουμε τα ονόματα από το Σύνταγμα αλλά από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το ιερό σημείο έκφραση διαμαρτυρίας».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τους αγρότες τόνισε πως «το τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη και δεν θα εξαιρέσουμε κανέναν» και συνέχισε λέγοντας πως «είναι σύνθετο το ζήτημα αγροτικών επιδοτήσεων και πρέπει να πληρωθεί και το κομμάτι των ‘υγιών’ αγροτών, όμως δεν θα αργήσουν οι πληρωμές».