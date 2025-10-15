Κτηνοτρόφοι «όμηροι» της ευλογιάς των προβάτων ψάχνουν τρόπους να επιβιώσουν – «Τα ζώα μας ήταν σαν παιδιά μας»

«Κάθε φορά που σκέφτομαι τα πρόβατά μας, κλαίω. Καταστράφηκα». Αυτές τις λέξεις επαναλάμβανε συνεχώς κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο 53χρονος κ. Γιώργος από το Βελεστίνο, ο οποίος μέχρι και πριν από λίγες ημέρες ήταν κτηνοτρόφος. Από τη μία στιγμή στην άλλη, έχασε τη δουλειά του, αφού θανατώθηκαν τα εκατοντάδες ζώα του λόγω ευλογιάς. Ο ίδιος, δεν άντεξε στη θέα του συνεργείου στη στάνη του, και εξαφανίστηκε για λίγες ώρες, απειλώντας ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Ήταν πρωί της 7ης Οκτωβρίου, όταν συνεργείο μετέβη στη μονάδα του 53χρονου κτηνοτρόφου, στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, αφού είχε προγραμματιστεί να γίνει η θανάτωση των ζώων του, λόγω ευλογιάς. Ο κ. Γιώργος, είπε σε συναδέλφους του πως δεν αντέχει άλλο να βλέπει την ζωή του, και κόπους ετών να καταστρέφονται μπροστά στα μάτια του, και στην συνέχεια εξαφανίστηκε. Αμέσως, σήμανε συναγερμός σε όλο το χωριό, προκειμένου να εντοπιστεί, προτού γίνει το κακό.

Χρειάστηκαν συνολικά 6 ώρες για να τον βρουν οι συγχωριανοί και συνάδελφοί του, σε κατάσταση απόγνωσης. Εκείνοι, προσπαθούσαν να του δώσουν κουράγιο, λέγοντας του πως δεν είναι μόνος του σε όλη αυτή την οδυνηρή κατάσταση, αλλά μέχρι και σήμερα, λίγες ημέρες αργότερα, όπως αναφέρει στο enikos.gr, «τράβηξα και τραβάω μεγάλο ζόρι. Το είχα πιστέψει ότι θα κάνω κακό στον εαυτό μου. Με βρήκαν όμως οι φίλοι μου, αυτοί που με αγαπάνε και με νοιάζονται πραγματικά».

Ο κ. Γιώργος από μικρό παιδί, και συγκεκριμένα από 13 ετών βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα του και εργαζόταν στο τυροκομείο που διατηρούσε, ενώ μαζί με τα αδέλφια του, είχαν μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου τρία κοπάδια με πρόβατα και γίδια. Η επιβεβαίωση θετικού κρούσματος ευλογιάς στη μία από τις μονάδες, οδήγησε στον θάνατο τα εκατοντάδες ζώα. Πλέον, στην ηλικία των 53 ετών, έμεινε άνεργος και χωρίς κανένα εισόδημα.

«Είχαμε περίπου 560 ζώα, τώρα η μονάδα είναι κενή. Εμείς, είμαστε γνήσιοι κτηνοτρόφοι. Τι να σας πω τώρα… Τα λόγια φτωχά, μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Αυτά είχαμε και ζούσαμε. Συνεχώς σκέφτομαι τι θα κάνω τώρα, 50 χρονών άνθρωπος; Δεν μπορώ να βρω άκρη» εξηγεί, και όσο μιλά η φωνή του λυγίζει, και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Ήταν τα ζώα του πατέρα μου. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο» αναφέρει.

«Σχεδόν σε όλο το χωριό υπάρχουν θανατώσεις»

Συνολικά 400 αιγοπρόβατα που ανήκαν στον κτηνοτρόφο κ. Νίκο Τσακάλη, θανατώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου, στο Ευηνοχώρι του νομού Αιτωλοακαρνανίας. «Είμαι 55 ετών με 4 παιδιά και απεγνωσμένος. Δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο, πού να πάμε για δουλειά;» αναρωτιέται, μιλώντας στο enikos.gr.

Όπως λέει, η κατάσταση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπος, είναι «ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει ένας κτηνοτρόφος. Τα ζώα του κτηνοτρόφου, είναι τα παιδιά του. Εγώ έχασα την Κατερίνα, την Χριστίνα, την Βασιλική… Η σχέση που είχα μαζί τους ήταν μοναδική, ξεχωριστή, σαν οικογένεια».

Στο άκουσμα ότι θα θανατωθούν τα ζώα του, ο ίδιος δεν άντεξε, και χρειάστηκε να επισκεφθεί ψυχολόγο, για να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. «Θα έσκαγα, δεν μπορούσα άλλο. Σχεδόν σε όλο το χωριό υπάρχουν θανατώσεις, από 23 εκτροφές δεν θα μείνει καμία» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μοιράστηκε μία προσωπική συζήτηση που είχε με τον ψυχολόγο του, και όπως λέει, τον βοήθησε να σταθεί όρθιος και να συνεχίσει να σηκώνεται κάθε ημέρα που περνά. «Μου είπε, “στη Γάζα που τους βομβαρδίζουν, βλέπουμε εικόνες με μάνες να κρατάνε αγκαλιά τα νεκρά τους παιδιά, και οι πατέρες τις βλέπουν να βασανίζονται. Ένας πατέρας, άρπαξε από τα χέρια μίας μητέρας το παιδί της, και της είπε άστο για να ζήσουμε τα άλλα, γιατί διαφορετικά δεν θα πάμε μπροστά. Η μάνα συνεχίζει να το κρατάει, αλλά τελικά ο μπαμπάς, παίρνει το παιδί και το παρατάει, για να προχωρήσουν την ζωή του”. Μου ανέφερε λοιπόν ο ψυχολόγος, πως εγώ έχω 4 παιδιά, από τα οποία πρέπει να πάρω δύναμη και να συνεχίσω για αυτά».

«Σε 6 μήνες θα βάλω 10 ζώα, και έπειτα από 3 μήνες, αν πάνε όλα καλά και έχει φύγει η αρρώστια, θα φτιάξω ξανά το κοπάδι μου και θα πάνε όλα καλά», ευελπιστεί ο κ. Τσακαλής και όπως λέει «με βοήθησε η παραπάνω συζήτηση, γιατί ήταν πολύ στοχευμένη. Βιώνω μία καταστροφή αλλά πρέπει να πάρω κουράγιο».

Ωστόσο, ο 55χρονος κτηνοτρόφος μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να πάει στις σταυλικές εγκαταστάσεις του, αφού δεν μπορεί να τις αντικρίσει άδειες. «Από 11 χρονών είχα δηλώσει στον πατέρα μου ότι εγώ θα μείνω με τα ζώα, και έφτασα στο σημείο σήμερα να μην θέλω να πάω καθόλου. Θέλω όμως να πιστεύω ότι δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας ξεχάσει η Πολιτεία. Ελπίζω να είμαι γερός και να τα φτιάξω όλα από την αρχή. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο καθένας είναι ότι η κτηνοτροφία δεν είναι η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, αλλά το μεδούλι της. Πολλά επαγγέλματα θα “κλάψουν”, αν καταστραφούμε εμείς. Αυτό συζητάμε εμείς στα καφενεία εδώ στο χωριό, ότι αυτή την κατάσταση θα την πληρώσουν όλοι. Εγώ αυτό που θέλω είναι να ξυπνάω το πρωί και να πηγαίνω στα ζώα μου».

«Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για το πώς επιβιώνουμε εδώ και 14 μήνες»

Από τη στιγμή που ανιχνεύθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς στον Έβρο πριν από 14 μήνες, η ζωή των κτηνοτρόφων από κάθε άκρη της Ελλάδας, έχει ανατραπεί. Ολόκληρες οικογένειες, παρατηρούν μία καταστροφή να ξεδιπλώνεται μπροστά τους, αφού πλέον, δεν έχει απομείνει ούτε ένα ζώο στις μονάδες τους, με την κρατική απουσία, όπως λένε, να είναι εκκωφαντική, την στιγμή που η φθορά δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και ψυχική.

Ο κτηνοτρόφος Βάκης Τσιομπανίδης, ήταν από τους πρώτους που είδε τα 300 αιγοπρόβατα και γίδια που διατηρούσε να θανατώνονται το καλοκαίρι του 2024, και όπως λέει στο enikos.gr, -τότε- ήταν στα πρόθυρα του εγκεφαλικού. «Όσο περνάει ο καιρός το συνηθίζεις, αλλά το πιο στενάχωρο είναι πως όλο αυτό το διάστημα, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για το πώς επιβιώνουμε εμείς, χωρίς κανένα εισόδημα».

Όπως εξηγεί, από την στιγμή που θανατώθηκαν τα ζώα του, τόσο ο ίδιος, όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του, παραμένουν «όμηροι» της ευλογιάς, αφού δεν έχουν καταφέρει να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. «Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Θα δώσουμε ένα αυγό, μία ντομάτα, κολοκυθάκια, κάποιοι κάνουν μεροκάματο στα χωράφια, και άλλοι, όπως εγώ, δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια εδώ και 14 μήνες και δεν ενδιαφέρθηκε ούτε ένας για εμάς».

Κτηνοτρόφοι στον Έβρο έχουν φτάσει σε σημείο απελπισίας, αφού σύμφωνα με τον κ. Τσιομπανίδη, ορισμένες οικογένειες δεν έχουν ρεύμα στα σπίτια τους, ενώ άλλοι, δεν έχουν, στην κυριολεξία, ένα πιάτο φαγητό. «Δεν επιβιώνουμε, αυτή είναι η απάντηση, την ώρα που υπάρχει εμπαιγμός με τις αποζημιώσεις, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στον δήμο Ορεστιάδας, έχουν απομείνει δύο κοπάδια, και κάποια άλλα στον ορεινό όγκο της περιοχής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη σωτηρία, είναι το εμβόλιο, αφού εξαρχής υπήρξαν λάθος χειρισμοί από την κυβέρνηση, οι οποίοι ωστόσο συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.