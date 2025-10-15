Παναγιώτης Πετράκης: «Ο Θεός είναι τα πάντα για μένα – Θέλω να είναι το κέντρο της ύπαρξής μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Παναγιώτης Πετράκης
Φωτογραφία: Instagram/petrakispanayotis

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τον Παναγιώτη Πετράκη στην παράσταση «…για το Αριστοφάνη». Ο γνωστός ηθοποιός στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (15/10) στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, μίλησε για την σχέση του με τον Θεό. Ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως είχε παρεκκλίνει, παρ’ όλα αυτά σε μία δύσκολη περίοδο γνώρισε τον πνευματικό του. Ακόμα, αναφέρθηκε στην εκκλησία και στους κληρικούς.

Στην αρχή, ο Παναγιώτης Πετράκης εξομολογήθηκε πως: «Ο Θεός είναι τα πάντα για μένα. Πλέον είναι το κέντρο της ύπαρξής μου ή τουλάχιστον θέλω να είναι το κέντρο της ύπαρξής μου, γιατί κι αυτό είναι ένας αγώνας καθημερινός. Στην πορεία της ζωής μου παρέκκλινα και εγώ όπως και οι περισσότεροι. Ήρθε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου και εκείνη την περίοδο γνώρισα τον πνευματικό μου».

Ο γνωστός καλλιτέχνης σε άλλο σημείο είπε ότι: «Η εκκλησία βάλλεται, αλλά θεωρώ ότι και οι κληρικοί έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δίνουν δικαιώματα για να βάλλεται η εκκλησία. Πολλές φορές βάλλεται και αδίκως».

