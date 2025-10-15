Άλκης Γιαννακάς: Συγκλονίζει η Άννα Φόνσου για τον ηθοποιό – «Μου έλεγε ότι αν φύγει από τη ζωή…»

Την Τρίτη (14/10) το πρωί έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Άλκη Γιαννακά. Ο ηθοποιός είχε γεννηθεί τον Μάρτιο του 1945 και το 1965, σε ηλικία 20 ετών, έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την ταινία «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη». Η Άννα Φόνσου μίλησε σήμερα (15/10) στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», για τον καρδιακό της φίλο και συνάδελφό της.

«Ο Άλκης ήταν φίλος μου πενήντα χρόνια. Ήταν όχι απλώς φίλος μου, ήταν η παρέα μου, ήταν ο άνθρωπος που στις δύσκολες και στις ευχάριστες στιγμές ήταν πάντα μαζί μου. Τον αγαπούσα πολύ, όπως και όλη την οικογένεια, την Κατερίνα, κάναμε πολύ παρέα, ήταν συνέχεια στο “Σπίτι του ηθοποιού”, ερχόταν κάθε πρωί για να πιούμε καφέ…

Μου λείπει αφάνταστα και δεν μπορώ να μιλήσω και για τον Άλκη, τι να πω… Το πιο γενναιόδωρο πλάσμα, το πιο σεμνό, το πιο ταπεινό, το πιο διαβασμένο άτομο, που δεν ήθελε να το λέμε κιόλας, ντρεπόταν να πει ότι διαβάζει συνέχεια», ανέφερε αρχικά η Άννα Φόνσου.

Στη συνέχεια, η καταξιωμένη ηθοποιός είπε ότι: «Αρρώστησε μία εβδομάδα και μετά “έφυγε”. Πριν μία εβδομάδα μάθαμε ότι κάτι έχει, είχε αρχίσει την θεραπεία. Είχε έρθει μάλιστα και από εδώ να πάρει βιβλία και μου είχε πει: “Μήπως με την θεραπεία πρέπει να είμαι και πιο πολύ στο σπίτι μου”. Με πήρε η Κατερίνα και μου είπε ότι έχει αιμορραγία και πάνε στο Ιπποκράτειο. Πήγε, τον διασωλήνωσαν και την άλλη μέρα “έφυγε”».

«Μου έλεγε ότι αν φύγει από τη ζωή, δεν θέλει να το γράψουν… Δεν ήθελε, δεν του άρεσε πολύ ο κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου, ήταν αλλιώς η ψυχολογία του Άλκη. Δεν του άρεσε να εκτίθεται. Χαίρομαι που τον είχα φίλο μου και γι’ αυτό μου λείπει πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα, συγκινούμαι με τον Άλκη και θα ήθελα να σεβαστώ και την επιθυμία του, να μη μιλάμε πολύ», πρόσθεσε η Άννα Φόνσου.