Άλκης Γιαννακάς: Το παρατσούκλι «το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» και η επιλογή να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, Άλκη Γιαννακά. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η σύντροφός του, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας ότι η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη. Ο Άλκης Γιαννακάς άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10).

Ο «ωραίος κακός» του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, έγινε γνωστός και ως «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».

O Άλκης Γιαννακάς δεν έπαιξε σε πολλές ταινίες, ωστόσο υπήρξε σύμβολο ανδρισμού και ερωτισμού. Μάλιστα, υπήρξε sex symbol στην εποχή του και οι ερωτικές ιστορίες του είχαν πολυσυζητηθεί.

Τον ερωτεύτηκαν πολλές συμπρωταγωνίστριές του με τις οποίες είχε συνάψει σχέση. Η Γκιζέλα Ντάλι υπήρξε σύντροφος του για μεγάλο διάστημα και όπως είχε δηλώσει: «Ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Ήταν ο ωραιότερος και πιο περιζήτητος άνδρας και ήταν δικός μου. Ζήσαμε μια σχέση πάθους». Μαζί πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Ο Παρθένος».

Ξεχώρισε κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες Ένας ντελικανής (1963) και Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965). Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο.