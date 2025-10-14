Γκάφα Στάρμερ: Νόμιζε ότι ο Τραμπ τον προσκάλεσε να μιλήσει αλλά τον «άφησε σύξυλο» – «Έλα εδώ, φίλε μου»

Μία εκ των αμήχανων στιγμών που έκλεψαν την παράσταση στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα, στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, ήταν όταν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρερμήνευσε μια κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και επιχείρησε να ανέβει στη σκηνή για να μιλήσει — χωρίς να έχει προσκληθεί.

Ο Στάρμερ στεκόταν ακριβώς πίσω από τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς ο τελευταίος μιλούσε στα διεθνή ΜΜΕ, ευχαριστώντας τους ηγέτες για τη συμβολή τους στις ειρηνευτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν.

Καθώς ολοκλήρωνε τη λίστα των χωρών που ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους σε διάφορες διεθνείς συγκρούσεις, ο Τραμπ κατέληξε στη Βρετανία, προσφωνώντας τον Στάρμερ ως «φίλο του».

Η γκάφα

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, πιστεύοντας πως ο Τραμπ τον καλούσε να πάρει τον λόγο, έκανε ένα βήμα προς τη σκηνή. Όμως το φιλικό κάλεσμα μετατράπηκε σε αμηχανία, καθώς ο Τραμπ συνέχισε απτόητος την ομιλία του, κόβοντας σύντομα τη στιγμή του Στάρμερ.

Στο βίντεο, ο Τραμπ ολοκληρώνει τη λίστα των χωρών και ρωτά: «Πού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, πού είναι ο φίλος μου, ο Στάρμερ;».

Ο πρωθυπουργός απαντά: «Είμαι ακριβώς πίσω σου, όπως πάντα».

«Έλα εδώ πάνω, όλα πάνε καλά;» του λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, με τον Στάρμερ να απαντά αμήχανα: «Πολύ καλά», καθώς στρέφεται προς το μικρόφωνο.

Ωστόσο, πριν προλάβει να πει οτιδήποτε, ο Τραμπ κάνει βήμα προς τα εμπρός και παίρνει εκ νέου τον λόγο. «Είναι πολύ ωραίο που είσαι εδώ», είπε. «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν μέσα σε 20 λεπτά από τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν, και το βρίσκω φανταστικό», σχολίασε.

Ο Στάρμερ, φανερά αμήχανος, κοίταξε γύρω του πριν απομακρυνθεί αργά πίσω στη θέση του, ανταλλάσσοντας ένα αμυδρό χαμόγελο με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Αντιδράσεις στα social media

Το περιστατικό προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει η Daily Mail, η οποία σημείωσε κάποιες ενδεικτικές αναρτήσεις.

Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Πέθανα στο γέλιο. Ο Τραμπ μόλις κάλεσε τον Κιρ Στάρμερ στη σκηνή, αφήνοντάς τον να νομίζει ότι τον προσκαλούσε να μιλήσει, μόνο και μόνο για να τον απορρίψει και να τον στείλει πίσω! Το λάτρεψα!».

LMAO🤣🤣 Trump just invited Keir Starmer to the stage, letting him think he was inviting him to speak, only to spurn him and send him to the back! I love it!🤣

pic.twitter.com/WxjVzfA2KX — BJORN LANE (@BJORN987654321) October 13, 2025



Ένας άλλος σχολίασε: «Ήταν επικό το πώς ο Τραμπ εξευτέλισε τον Στάρμερ στη διεθνή σκηνή… Ο Τραμπ δεν ξεχνά ποτέ… Επικό!».

Ο Στάρμερ επαίνεσε τον Τραμπ

Ο Στάρμερ απέφυγε να σχολιάσει αρνητικά το περιστατικό και επέλεξε να επικεντρωθεί στο περιεχόμενο της Συνόδου. Μετά τη λήξη των εργασιών, επαίνεσε τον Τραμπ για τον ρόλο του στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Σήμερα είναι πραγματικά μια ιστορική ημέρα, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, και πραγματικά αξίζουν εύσημα στον πρόεδρο Τραμπ και στους άλλους ηγέτες που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο», δήλωσε.

Πρόσθεσε ωστόσο: «Έχετε απόλυτο δίκιο. Η πρόκληση τώρα είναι η επόμενη ημέρα και η εφαρμογή. Επομένως, χθες ήταν ιστορική ημέρα, αλλά αυτό που θα συμβεί αύριο είναι αυτό που πραγματικά μετράει. Γι’ αυτό όλη την ημέρα συζητώ με τους ηγέτες ποιο ρόλο μπορούμε να παίξουμε, και εμείς, το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, μπορούμε να συμβάλουμε στην παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά και στον αφοπλισμό της Χαμάς, αξιοποιώντας την εμπειρία μας από τη Βόρεια Ιρλανδία. Έτσι, το ερώτημα σήμερα έχει ήδη μετατοπιστεί στο πώς θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία και πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσει. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την εστίαση. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθη τώρα».

Παράλληλα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κατηγορήθηκε από ορισμένους πολιτικούς αναλυτές ότι «καβάλησε το κύμα» της διπλωματικής επιτυχίας του Τραμπ στη Γάζα. Το πρωί της Δευτέρας είχε εξυμνήσει τις «ακούραστες διπλωματικές προσπάθειες» του Αμερικανού Προέδρου, αποδίδοντάς του τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούσε η Χαμάς.

Τραμπ: Μερικοί ηγέτες δεν μου αρέσουν καθόλου

Η ατυχή στιγμή για τον Στάρμερ ήρθε έπειτα από από σχόλιο του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος είπε απευθυνόμενος στους ηγέτες: «Γνωρίζω τόσους πολλούς από εσάς εδώ και τόσο καιρό. Είστε φίλοι μου, μεγάλοι άνθρωποι. Έχω μερικούς που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι είναι. Μάλιστα, έχω μερικούς που δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά δεν θα το μάθετε ποτέ. Ίσως το μάθετε».