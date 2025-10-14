LOVOT: Το ιαπωνικό ρομπότ συντροφιάς που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους στην Κίνα – Από πού πήρε το όνομά του

Σήφης Γαρυφαλάκης

Επιστήμη & τεχνολογία

LOVOT, ρομπότ

«Με παρακολουθεί!» φώναζε με ενθουσιασμό καθένα από τα παιδιά που είχαν μαζευτεί γύρω από ένα παιχνιδιάρικο ρομπότ σε ένα βιβλιοπωλείο της Σανγκάης στα ανατολικά της Κίνας. Το ρομπότ, με το όνομα LOVOT, έστριβε το κεφάλι του, ανοιγοκλείνοντας τα εκφραστικά μάτια του και εκτείνοντας τα χέρια του αποζητώντας μία αγκαλιά.

Οι πελάτες του βιβλιοπωλείου κοντοστέκονταν για να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του, θαυμάζοντας τη «συμπεριφορά» του, που προσομοίαζε αυτή ενός κατοικίδιου. «Είναι σαν να έχεις ένα κατοικίδιο που γνωρίζει πως ν’ αγκαλιάζει», παρατήρησε ένας πελάτης του βιβλιοπωλείου.

Το LOVOT αναπτύχθηκε από την ιαπωνική τεχνολογική εταιρία GROOVE X, και η ονομασία του προέρχεται από τη σύμπτυξη των λέξεων “love” και “robot”, με έμφαση στη συντροφικότητα κι όχι στη βιομηχανική λειτουργικότητα.

LOVOT, ρομπότ

Το αναφερόμενο ρομπότ κέρδισε τις εντυπώσεις με την παρουσία του, ενώ μπορεί κάποιος να το συναντήσει τόσο σε δημόσιους χώρους, όσο και σε σπίτια σε πολυάριθμες κινεζικές πόλεις.

«Οι Κινέζοι καταναλωτές αγκαλιάζουν την καινοτομία, ειδικότερα, στο ανοιχτό, συμπεριληπτικό και δημιουργικό περιβάλλον της Σανγκάης», δήλωσε ο δημιουργός του LOVOT και ιδρυτής της GROOVE X, Κανέιμ Χαγιάσι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Κίνα είναι μία ιδανική αγορά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: 6 υπερτροφές για το πρωί που ενεργοποιούν τον μεταβολισμό και καίνε το λίπος στην κοιλιά

30χρονη αποκαλύπτει πώς παρέλυσε το πρόσωπό της μετά από ένα φλιτζάνι τσάι: «Πρέπει να κλείνω τα μάτια μου με ταινία για να...

Voucher ύψους έως και 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τις πληρωμές και τους δικαιούχους

Απεργία: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Γυναίκα έκανε 733 έλξεις σε μία ώρα και κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν αγρότη σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:07 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε μοναδικό άγαλμα στην αρχαία πόλη της Γόρτυνας

Μια διεπιστημονική ομάδα αρχαιολόγων και τοπογράφων από το πανεπιστήμιο της Ρώμης “La Sapienza...
23:01 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε τεράστιο ταφικό σύμπλεγμα 3.000 ετών στην ιερή πόλη του θεού της Σελήνης – Τι εκτιμούν οι αρχαιολόγοι

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα κτίριο ηλικίας 3.000 ετών σε ένα αρχαίο ιερό αφιερωμένο στον...
21:49 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης μεταφράζει κείμενο στη νοηματική γλώσσα

Ενώ ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία, ενισχύοντας ...
15:42 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Κρυφός «θερμοστάτης» της Γης μπορεί να φέρει απρόβλεπτες αλλαγές στο κλίμα

Η Γη ενδέχεται να ανταποκριθεί στις τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) που οι άν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης