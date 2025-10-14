Απεργία: Αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου

Διομήδης - απαγορευτικό απόπλου

Σε 24ωρη Παναττική απεργία προχώρησαν από τα ξημερώματα τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) και ΠΕΝΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού), αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο -όπως καταγγέλλουν- «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία και διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις».

Η απεργιακή κινητοποίηση, που ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί στις 23:59 το βράδυ, αναμένεται να προκαλέσει ακυρώσεις δρομολογίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ υποστηρίζει ότι με «την 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση της ΝΔ, καταργεί στην ουσία, τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων». «Οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη νόμιμη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις «δύο ημερών», ακόμα και ανήλικους. Δίνει «ελεύθερη επιλογή» στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, στην εξαφάνιση του ελεύθερου χρόνου και της ξεκούρασης» σημειώνει το σωματείο.

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι το επίμαχο νομοσχέδιο «συνιστά συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών των τελευταίων 15 ετών», καθώς «βαθαίνει την ευελιξία στην εργασία, καταργεί το 8ωρο, το 5ήμερο και το 40ωρο, και οδηγεί σε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και της εκμετάλλευσης».

Σημειώνει επίσης ότι με «το αντεργατικό αυτό ανοσιούργημα τίθονται σε αμφισβήτηση οι ΣΣΕ, η υποχρεωτικότητα τους, ενώ ξεχαρβαλώνει ακόμη περισσότερο το εργατικό δίκαιο και ενισχύει την εργασιακή ανασφάλεια».

Σημειώνεται πως στην 24ωρη παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιεροπλοίων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΠΡΝ, η απόφαση για συμμετοχή ελήφθη ομόφωνα, ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία των εργοδοτικών ενώσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Το σωματείο κάνει λόγο για παράνομη υπεραπασχόληση πληρωμάτων και καθυστερήσεις στην τροποποίηση του ΠΔ 141, ενώ ζητά την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, διεκδικώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

08:17 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

