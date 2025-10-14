Άννα Κυριακού: «Έφυγε τρισευτυχισμένη» λέει ο γιος της – Την Τετάρτη η κηδεία της θρυλικής «Μπεμπέκας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Άννα Κυριακού
πηγή: Facebook/Χρήστος Αποστολίδης

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού, Άννας Κυριακού. Η θρυλική «Μπεμπέκα» από τη σειρά «Τρεις Χάριτες» πέθανε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου σε ηλικία 96 ετών. Η πολυδιάστατη καλλιτεχνική της πορεία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θεατρικό, κινηματογραφικό και τηλεοπτικό τοπίο.

«Το τελευταίο διάστημα μου έλεγε συνεχώς πόσο ευτυχισμένη είναι . Τα προηγούμενα χρόνια είχε μεγάλο άγχος για να βγει η βιογραφία της. Ήθελε ο κόσμος να ξέρει για την ζωή της. Από τότε που βγήκε στα βιβλιοπωλεία μου έλεγε: “Και τώρα ας φύγω”» ανέφερε ο γιος της ηθοποιού, Χρήστος Αποστολίδης, μιλώντας στην «Espresso».

«Πήγα πρωί πρωί να την δω στο δωμάτιό της όπως έκανα κάθε ημέρα. Νόμιζα ότι κοιμόταν. Ήταν τόσο γαλήνια. Εκείνη όμως είχε ήδη φύγει. Το πρόσωπό της ήταν πιο ήρεμο από ποτέ. Δίπλα στο κομοδίνο της είχε το βιβλίο της, τη ζωή της» αποκάλυψε.

«Και έφυγε τρισευτυχισμένη και μάλιστα το έγραψε και στο βιβλίο της, στο οπισθόφυλλο: “Αυτό που κατάλαβα στη ζωή μου είναι να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, αλλά να είσαι χαρούμενος μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Να είσαι ευχαριστημένος. Αν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό; Μπορεί, εγώ δεν το ξέρω. Είναι 75 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω άφησα έστω ένα μικρό αποτύπωμα”» κατέληξε ο γιος της Άννας Κυριακού.

Την Τετάρτη η κηδεία της

Η κηδεία της θρυλικής «Μπεμπέκας» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Μια ζωή γεμάτη τέχνη

Από την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ΡΕΞ στην εφηβική της ηλικία μέχρι τις τελευταίες της συμμετοχές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, η Άννα Κυριακού υπήρξε παρούσα σε όλες τις μεγάλες μεταμορφώσεις του ελληνικού θεάτρου. Η εκπαίδευσή της σε κορυφαίες σχολές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Παρίσι, και η συνεργασία της με σπουδαίους καλλιτέχνες, την κατέστησαν μια ηθοποιό με βάθος, παιδεία και κύρος.

Η συμμετοχή της στο Εθνικό Θέατρο επί δύο δεκαετίες, οι εμφανίσεις της σε κινηματογραφικές ταινίες κλασικές και σύγχρονες, καθώς και οι αξέχαστοι ρόλοι της στην τηλεόραση, όπως η θρυλική θεία Μπεμπέκα στις “Τρεις Χάριτες”, την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή σε πολλές γενιές θεατών.

Προσωπική ζωή

Παντρεύτηκε τον μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον Χρήστο Αποστολίδη, πολιτικό μηχανικό και Πρόεδρο της Ελληνικής Μένσα.

