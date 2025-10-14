Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του – Αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Εκτός Αστυνομίας βρίσκονται πλέον ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για την αδιανόητη υπόθεση με τους βιασμούς και τα βασανιστήρια των παιδιών τους.

Όπως μετέδωσε το Star, το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο αποφάσισε την απόταξή τους, ενώ την Παρασκευή έγινε η ακρόασή τους.

Η γυναίκα παρουσιάστηκε συνοδευόμενη από τους γονείς της και τον δικηγόρο της, ενώ ο προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης αστυνομικός της Βουλής εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του. Η απόφαση ήταν απόταξη, που σημαίνει ότι δε θα πληρώνονται πια από το ελληνικό δημόσιο.

Και οι δύο προσέφυγαν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ: Βιασμοί των παιδιών αλλά και της συζύγου του, γενετήσιες πράξεις και βασανιστήρια σε μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η δίκη τους έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Ιανουαρίου.

Τα πέντε παιδιά τους βρίσκονται ακόμη σε δομές και σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου τηλεοπτικού μέσου, η μητέρα έχει χάσει την επιμέλεια και του 6ου παιδιού τους, που έφερε πρόσφατα στη ζωή.

 

