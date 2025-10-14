Οι αθλητικές μεταδόσεις 14/10/2025

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές για την Euroleague, οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Άρη και της Καρδίτσας και τα ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10/2025):

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 ΕΡΤ2 Λετονία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21

19:00 Novasports 1HD Εσθονία – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Άρης Eurocup

20:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Μάλαγα FIBA Basketball Champions League

20:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι Euroleague

21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports StartΜπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Μλάντοστ Champions League πόλο Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Λετονία – ΑγγλίαUEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 4Ιρλανδία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 3Τουρκία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 2 Ιταλία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 1 Πορτογαλία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports News Ανδόρα – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025

05:48 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

05:43 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

05:38 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

03:25 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

