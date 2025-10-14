Οι αθλητικές μεταδόσεις 14/10/2025

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές για την Euroleague, οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Άρη και της Καρδίτσας και τα ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10/2025):
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
16:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 ΕΡΤ2 Λετονία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21
19:00 Novasports 1HD Εσθονία – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Άρης Eurocup
20:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Μάλαγα FIBA Basketball Champions League
20:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι Euroleague
21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports StartΜπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Μλάντοστ Champions League πόλο Ανδρών
21:45 Novasports Premier League Λετονία – ΑγγλίαUEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 4Ιρλανδία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 3Τουρκία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 2 Ιταλία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 1 Πορτογαλία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports News Ανδόρα – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025