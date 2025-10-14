Συνάδελφος του ζήτησε να ακυρώσει την άδειά του για να πάει εκείνη διακοπές – «Μου είπε πως τα Χριστούγεννα είναι για όσους έχουν παιδιά»

Η συνάδελφός του του ζήτησε να ακυρώσει την άδειά του για να πάει εκείνη διακοπές – "μου είπε πως τα Χριστούγεννα είναι για όσους έχουν παιδιά". Φωτογραφία: Pexels
Η συνάδελφός του του ζήτησε να ακυρώσει την άδειά του για να πάει εκείνη διακοπές – “μου είπε πως τα Χριστούγεννα είναι για όσους έχουν παιδιά”. Φωτογραφία: Pexels

Πριν από μερικούς μήνες, ένας άνδρας ζήτησε να εγκριθεί από τώρα η άδειά του για τα Χριστούγεννα. Πράγματι, η διεύθυνση την ενέκρινε. Μια συνάδελφός του ωστόσο, του είπε πως έπρεπε να ακυρώσει την άδεια για να μπορέσει να πάει εκείνη διακοπές με την οικογένειά της, αφού τα Χριστούγεννα “είναι για όσους έχουν οικογένεια”.

Στην ανάρτησή του στο Reddit, ο άνδρας εξήγησε πως, εργάζεται σε ένα μικρό γραφείο και, για να μπορέσουν να πάρουν άδεια, τη ζητούν πολύ πιο νωρίς.

Έτσι, τον Ιανουάριο, ζήτησε άδεια δύο εβδομάδες, από τα Χριστούγεννα μέχρι την Πρωτοχρονιά. Την ενέκριναν πριν από δύο μήνες, οπότε ο άνδρας νόμιζε πως όλα είναι μια χαρά.

“Mου είπε ν’ ακυρώσω την άδεια γιατί τα Χριστούγεννα είναι για όσους έχουν οικογένεια”

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα. “Ήρθε η συνάδελφός μου και μου είπε ότι βρήκε ένα πακέτο διακοπών όνειρο για την Ασία, τον Δεκέμβριο, αλλά είναι την ίδια περίοδο που έχω βάλει εγώ την άδειά μου”, έγραψε.

“Μου είπε πως, αφού δεν έχω παιδιά, μπορώ να μην πάω διακοπές, μιας και το Χριστούγεννα, είναι για όσους έχουν οικογένεια”. Όταν ο άνδρας αρνήθηκε, η συνάδελφός του έτρεξε να παραπονεθεί στον διευθυντή.

“Ευτυχώς ο διευθυντής με υποστήριξε αλλά τώρα εκείνη με αντιμετωπίζει λες και της κατέστρεψα την μοναδική ευκαιρία της ζωής της”, σημειώνει ο άνδρας.

Εννοείται πως μπορώ να μην πάω διακοπές αλλά είναι αδιανόητο να δεχτώ τις ιδιορρυθμίες της, και μάλιστα την τελευταία στιγμή”.

Οι αναγνώστες έσπευσαν να σχολιάσουν το θράσος της γυναίκας στα σχόλια.

“Δεν αντέχω εκείνους που λένε ‘αφού δεν έχεις παιδιά’ ή πως, ‘τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή’. Γιατί δηλαδή, τα δικά τους Χριστούγεννα είναι πιο σημαντικά επειδή έκαναν παιδιά; Απίστευτο!”, έγραψε ένας σχολιαστής.

