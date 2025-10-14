Μάκης Βορίδης: Το email στους βουλευτές της ΝΔ και ο ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας

Στα emails πολλών βουλευτών της Ν.Δ. έφτασε ένα ενημερωτικό σημείωμα από τον Μάκη Βορίδη, με το οποίο αντέκρουε έναν, έναν τους ισχυρισμούς του Γρηγόρη Βάρρα.

Όπως αναφέρει το “Θεωρείο” της Καθημερινής, το ασυνήθιστο είναι πως το email δεν εστάλη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. ή τον γενικό γραμματέα, αλλά απευθείας από τον πρώην υπουργό, που δείχνει ότι ο Μάκης Βορίδης θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «με κάθε τρόπο», όπως έχει διαμηνύσει, επικοινωνώντας ακόμη και απευθείας, εφόσον το κρίνει, με τους βουλευτές, προσπερνώντας τη συνήθη θεσμική οδό.