Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι «ψηφίζει» Κόντη – Εισηγήθηκε την παραμονή του Έλληνα προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας

Επί ένα τριήμερο βρέθηκε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ο Φράνκο Μπαλντίνι, συγκεκριμένα απ’ το πρωί της περασμένης Τρίτης (7/10) έως και το βράδυ της Πέμπτης (9/10). Κι αυτό ήταν το δεύτερό του ταξίδι στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες, μόνο που τούτη τη φορά η επίσκεψή του δεν είχε να κάνει με διαπραγματεύσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο για μία επικείμενη συνεργασία τους στον Παναθηναϊκό.

Αυτή είχε ολοκληρωθεί ουσιαστικά απ’ την πρώτη άφιξή του κι ολοκληρώθηκε λίγες ημέρες μετά με υπογραφές σε συμβόλαια, που δεν φέρνουν τον άλλοτε αθλητικό διευθυντή (και General Manager) της Ρόμα, της Τότεναμ και της Ρεάλ Μαδρίτης εντός του «πράσινου» οργανογράμματος, αλλά του δίνουν (για την ώρα) το ρόλο του συμβούλου του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ σε ποδοσφαιρικά θέματα.

Ο 65χρονος Ιταλός πέρασε πάρα πολλές ώρες με τον Αλαφούζο κατά την τριήμερη παραμονή του στην Αθήνα, αναλύοντας τις πρώτες προτάσεις του για την αναδιοργάνωση του κλαμπ.

Επισκέφθηκαν το προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» στο Κορωπί, σε ένα απ’ τα ρεπό της ομάδας την περασμένη εβδομάδα, με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ να τον ξεναγεί στους χώρους και να του αναλύει όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια στο προπονητήριο των «πράσινων», αλλά κι όσα σχεδιάζονται να γίνουν τα επόμενα χρόνια.

Στις συζητήσεις που είχαν οι δύο άνδρες, ο Μπαλντίνι κατέθεσε την άποψή του και στο θέμα του προπονητή, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή την παραμονή του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Ιταλός (έχοντας μελετήσει προσεκτικά την κατάσταση και τα δεδομένα) ήταν πολύ θετικός για τον 50χρονο τεχνικό, θεωρώντας πως η παρουσία του και η δουλειά του βοήθησε πολύ στο να επανέλθει η ηρεμία εντός της ομάδας και των αποδυτηρίων, αλλά και στα αποτελέσματα. Μέσα από ένα ξεκάθαρο, αγωνιστικό πλάνο που βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό. Και μία νέα «αλλαγή» στην παρούσα φάση περισσότερο θα… έμπλεξε τα πράγματα παρά θα βοηθούσε ουσιαστικά την ομάδα.

Η άποψη του Μπαλντίνι ξεκαθάρισε οριστικά τις σκέψεις του Αλαφούζου, ο οποίος ήταν ήδη προς την κατεύθυνση της παραμονής του Κόντη, ο οποίος άλλωστε έχει υπογράψει μαζί με το τιμ του συμβόλαιο έως το καλοκαίρι.

Και σίγουρα έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι ο Μπαλντίνι εκτός απ’ τις αλλαγές που έχει προτείνει για την αναδόμηση, την οργάνωση και την λειτουργία της ομάδας σε ένα πιο «ευρωπαϊκό» μοντέλο (αλλαγές που θα αρχίσουν να φαίνονται έως το τέλος του 2025), θα έχει σημαίνοντα ρόλο τους επόμενους μήνες (μαζί με εν Ελλάδι συνεργάτες του στην ομάδα) και στην αξιολόγηση του ρόστερ, αλλά και στις αποφάσεις που θα παρθούν, όταν ανοίξει μετά από καιρό ξανά το θέμα του προπονητή.