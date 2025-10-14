Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Ακόμα ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του στην άσφαλτο, αυτή την φορά στα Χανιά, το βράδυ της Δευτέρας (13/10).

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00, στην περιοχή Πανόραμα Παλαιόχωρας, όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 48χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες εξετράπη της πορείας της, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οδοστρώματος και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή του.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου με τρεις άνδρες οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.