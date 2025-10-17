Δανάη Παππά: Αν αρχίσει η μαμά μου τα «πότε θα κάνεις παιδιά» θα πέσει βούρδουλας, αυτά τα θέματα είναι τζιζ

Η Δανάη Παππά μίλησε στον Alpha και δήλωσε «το μητρικό μου ένστικτο ήταν ξύπνιο από όταν γεννήθηκα. Έχω έρωτα με τα παιδιά».

«Αλλά χαίρομαι που τα έχω στο θέατρο και την τηλεόραση. Δεν ξέρω πώς θα ήταν αν είχα ένα παιδί τώρα… Θα μου φαινόταν πολύ δύσκολο, σίγουρα θα άλλαζαν πολλά πράγματα στη ζωή μου» πρόσθεσε.

«Η μητέρα μου ξέρει πολύ καλά πως αν αρχίσει αυτά τα πράγματα το “άντε πότε θα παντρευτείς”, το “πότε θα γίνεις μανούλα”, θα φάει βρίσιμο, θα πέσει βούρδουλας. Είναι τζιζ θέματα αυτά, δεν τα λέμε» σημείωσε αμέσως μετά σε ερώτηση για τη μητέρα της και πώς αντιδρά που την βλέπει στον ρόλο της μητέρας.

 

 

