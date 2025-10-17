Αφίδνες: Και τρίτος νεκρός στο τροχαίο κοντά στα διόδια – Στο ΚΑΤ οι τραυματίες από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά είναι ο απολογισμός του τροχαίου που συνέβη στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, λίγο πριν από τον κόμβο Πολυδενδρίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν ο οδηγός ΙΧ αυτοκίνητο που κινείτο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος – ίσως και λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος- και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματιών και νεκρών. Οι τρεις τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο ΚΑΤ και οι δύο βρίσκονται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε σοβαρή κατάσταση.

