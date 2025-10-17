Κίνηση: «Κόλαση» στον Κηφισό λόγω τροχαίων, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) στους δρόμους της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία για ακόμη μία φορά στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, έως και και την Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος του Αιγάλεω.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας κατά τμήματα, με τα οχήματα να είναι κολλημένα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στην Μεσογείων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, και η λεωφόρος Συγγρού.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, αλλά και στην παραλιακή.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό