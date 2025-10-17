Συνταγή για να φτιάξετε παϊδάκια στην κατσαρόλα σαν βραβευμένος σεφ με Michelin

Έχουμε φτάσει στα μέσα του φθινοπώρου, την ιδανική εποχή για καλομαγειρεμένα φαγητά. Ένα από τα πιο ιδανικά, είναι ένα χορταστικό πιάτο με παϊδάκια.

Για να αντλήσουν έμπνευση για την τέλεια τεχνική μαγειρέματος των short ribs, ο σεφ Will Murray παρακολούθησαν τον Daniel Boulud μαγειρεύει μοσχάρι με κόκκινο κρασί.

Και ενώ τα short ribs δεν είναι το πιο ακριβό μέρος από το βόειο κρέας, με τη σωστή τεχνική μπορούν να αναδειχτούν σε επίπεδο με αστέρι Michelin.

Η συνταγή ξεκινά με τη μείωση του κόκκινου κρασιού.

Ορισμένες συνταγές θα σας ζητήσουν να περιμένετε μέχρι αργότερα στη διαδικασία μαγειρέματος για να προσθέσετε το κρασί και να το αφήσετε να μειωθεί μαζί με το υπόλοιπο υγρό του βρασμού, αλλά αυτή η μέθοδος το αλλάζει.