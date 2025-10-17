Τραγωδία στις Αφίδνες: Δύο νεκροί ύστερα από καραμπόλα κοντά στα διόδια

Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος, αυτή τη φορά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, λίγο πριν από τον κόμβο Πολυδενδρίου, στο ρεύμα προς Λαμία. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν σημειώθηκε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από τρία οχήματα. Από τη δυνατή πρόσκρουση, δύο άτομα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και υπέστησαν θανάσιμα τραύματα, ενώ ο αριθμός των τραυματιών δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό χάος, καθώς η κίνηση διακόπηκε για αρκετή ώρα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν αμέσως προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και να μεταφέρουν τις σορούς των θυμάτων. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις ρύθμιζαν την κυκλοφορία και απέκλεισαν το σημείο για τη διενέργεια έρευνας.

Η κυκλοφορία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού έχει προσωρινά διακοπεί, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα αυτή τραγωδία.