Τραγωδία στις Αφίδνες: Δύο νεκροί ύστερα από καραμπόλα κοντά στα διόδια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στις Αφίδνες: Δύο νεκροί ύστερα από καραμπόλα κοντά στα διόδια
Φωτογραφία Αρχείου

Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος, αυτή τη φορά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, λίγο πριν από τον κόμβο Πολυδενδρίου, στο ρεύμα προς Λαμία. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν σημειώθηκε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από τρία οχήματα. Από τη δυνατή πρόσκρουση, δύο άτομα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και υπέστησαν θανάσιμα τραύματα, ενώ ο αριθμός των τραυματιών δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό χάος, καθώς η κίνηση διακόπηκε για αρκετή ώρα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν αμέσως προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και να μεταφέρουν τις σορούς των θυμάτων. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις ρύθμιζαν την κυκλοφορία και απέκλεισαν το σημείο για τη διενέργεια έρευνας.

Η κυκλοφορία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού έχει προσωρινά διακοπεί, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα αυτή τραγωδία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ένα αβοκάντο την ημέρα

44χρονη που πήγε να πεθάνει μετά από δάγκωμα γάτας λέει: «Τα σκυλιά μου μού έσωσαν τη ζωή»

4 SOS για τα τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Συνάντηση Πιερρακάκη με Τούρκο ΥΠΟΙΚ – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία φώκια σε 12 δευτερόλεπτα

Τρία ζώδια που συνεχίζουν να χαμογελούν ακόμη και όταν η ζωή γίνεται δύσκολη
περισσότερα
08:55 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αφίδνες: Και τρίτος νεκρός στο τροχαίο κοντά στα διόδια – Στο ΚΑΤ οι τραυματίες από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά είναι ο απολογισμός του τροχαίο...
08:43 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κέρκυρα: Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα – Μήνυμα από το 112 λόγω του πυκνού καπνού

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) σε επιχείρηση με κατεψυγμένα, στην Κέρκυρα, σημα...
08:39 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κίνηση: «Κόλαση» στον Κηφισό λόγω τροχαίων, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) στους δρόμους της Αττικής...
08:02 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο διάλογος των κατηγορουμένων πριν από το έγκλημα – «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Χωρίς τέλος συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το διπλό φονικό που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης