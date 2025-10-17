Καταβολή μισθών σε 70.000 ένστολους εν μέσω shutdown, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ

Καταβολή μισθών σε 70.000 ένστολους εν μέσω shutdown, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να καταβάλει κανονικά τις αποδοχές σε περισσότερους από 70.000 ένστολους αξιωματικούς επιβολής του νόμου, παρά τη συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (shutdown).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, περισσότεροι από 70.000 ένστολοι υπάλληλοι, που υπηρετούν σε καίριες υπηρεσίες του υπουργείου —όπως η Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, η Μυστική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών και άλλες κρίσιμες μονάδες— θα πληρωθούν για όλες τις ώρες εργασίας τους κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

