Κηφισός: Σοβαρό τροχαίο στο ύψος της Λένορμαν – Νταλίκα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες – Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν μια νταλίκα ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι μπάρες ξηλώθηκαν και κομμάτια τους πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές και προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται μόνο από τη δεξιά λωρίδα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στην περιοχή.

Μπορείτε να εντοπίσετε ποιος είναι ο αδερφός του ασθενή σε 12 δεύτερα; Το τεστ δοκιμάζει τον τρόπο που παίρνετε αποφάσεις

Overnight oatmeal με γεύση muffin λεμονιού

4 SOS για τα τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Συνάντηση Πιερρακάκη με Τούρκο ΥΠΟΙΚ – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας

Τρία ζώδια που συνεχίζουν να χαμογελούν ακόμη και όταν η ζωή γίνεται δύσκολη

Apple: Έτοιμη να ανακοινώσει το νέο MacBook με τσιπ M5 – «Κάτι δυνατό έρχεται»
