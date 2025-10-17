Euroleague: Έκανε το 2/2 η Ντουμπάι κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Επέστρεψε στις νίκες η Αρμάνι – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: Έκανε το 2/2 η Ντουμπάι κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Επέστρεψε στις νίκες η Αρμάνι – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός απέδειξε για ακόμη μια φορά πως διαθέτει ψυχή και χαρακτήρα, φεύγοντας με τεράστια νίκη από το Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 94-95, χάρη στην εξαιρετική τους άμυνα και την καθοριστική συμβολή των αστεριών τους στα τελευταία πέντε λεπτά του αγώνα.

Η ομάδα του Πειραιά αντέδρασε ιδανικά μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 3-2 στη φετινή Euroleague. Παράλληλα, υποχρέωσε τη Μακάμπι στην τέταρτη φετινή ήττα της, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου με 88-73, φτάνοντας επίσης στο 2-3. Η Dubai BC, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη «Coca Cola Arena» απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 83-78, ολοκληρώνοντας με 2/2 τη δική της δύσκολη «διαβολοβδομάδα».

Τέλος, η Ολίμπια Μιλάνο επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, επικρατώντας εκτός έδρας της Ζάλγκιρις Κάουνας με 89-78, σε ένα παιχνίδι όπου έδειξε επιτέλους το επιθετικό της πρόσωπο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

  • Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα 83-78
  • Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 78-89
  • Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 88-73
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

  • Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)
  • Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός (20:30)
  • Μονακό – Βαλένθια (20:30)
  • Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια (21:00)
  • Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:45)
  • Μπασκόνια – Παρτίζαν (21:45)

Η βαθμολογία

  1. Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
  2. Παρί 3-1
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
  4. Παναθηναϊκός 3-1
  5. Ολυμπιακός 3-2
  6. Ζάλγκιρις Κάουνας 3-2
  7. Μπαρτσελόνα 3-2
  8. Ντουμπάι 3-2
  9. Μονακό 2-2
  10. Βαλένθια 2-2
  11. Αναντολού Εφές 2-2
  12. Ερυθρός Αστέρας 2-2
  13. Βίρτους Μπολόνια 2-2
  14. Παρτίζαν 2-2
  15. Μπάγερν Μονάχου 2-3
  16. Αρμάνι Μιλάνο 2-3
  17. Φενέρμπαχτσε 2-3
  18. Μακάμπι 1-4
  19. Βιλερμπάν 1-3
  20. Μπασκόνια 0-4

Η επόμενη αγωνιστική (6η)

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ (21:05)

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

  • Βιλερμπάν – Ντουμπάι (20:30)
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό (21:05)
  • Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30)
  • Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια (21:30)
  • Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια (22:00)

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

  • 20:30 Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε (20:30)
  • 21:00 Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός (21:00)

