ΗΠΑ και Βραζιλία σχεδιάζουν συνάντηση Τραμπ–Λούλα μετά από εποικοδομητικές συνομιλίες

Αμερικανοί και Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν την Πέμπτη για να συζητήσουν θέματα εμπορικής συνεργασίας, σε συνομιλίες που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν «θετικές». Οι δύο κυβερνήσεις, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, συμφώνησαν να εργαστούν για τον προγραμματισμό συνάντησης ανάμεσα στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Αν και η κοινή δήλωση δεν καθόρισε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τόνισε ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν τη συνάντηση το συντομότερο δυνατό. Η ανακοίνωση υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου για την ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του δυτικού ημισφαιρίου.

Την κοινή ανακοίνωση υπέγραψαν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας, Μάουρο Βιέιρα.

Πηγή: Reuters