Κέρκυρα: Φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην περιοχή Αλεπού – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης κατεψυγμένων στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κλήση στην υπηρεσία έγινε γύρω στις 00:15 με την κινητοποίηση να είναι άμεση.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες 8 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
