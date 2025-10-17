Κέρκυρα: Φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην περιοχή Αλεπού – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης κατεψυγμένων στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κλήση στην υπηρεσία έγινε γύρω στις 00:15 με την κινητοποίηση να είναι άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες 8 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.