Φάρμακο σε καρκινοπαθή στη Λάρισα: Τα κενά στο προσωπικό και η εξάντληση οδηγούν σε ιατρικό λάθος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο Λάρισας

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για τη χορήγηση λάθος φαρμάκου σε καρκινοπαθή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, με νοσηλευτή να αποδίδει το περιστατικό στα κενά προσωπικού και την εξάντληση. Η χορήγηση του λάθος φαρμάκου ευτυχώς δεν προκάλεσε επιπλοκές στην ασθενή, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.

«Είναι μια έμπειρη νοσηλεύτρια με πολλά χρόνια εμπειρίας. Όσο πιο πιεστική είναι η εργασία, δυστυχώς θα γίνονται περισσότερα λάθη», λέει στο ThessPost.gr ο νοσηλευτής και μέλος του Σωματείου Εργαζόμενων του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας Κωνσταντίνος Λαρίσης για το περιστατικό.

Τα κενά στο προσωπικό και η εξάντληση δημιουργούν συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε ιατρικό λάθος, αναφέρει ο νοσηλευτής, τονίζοντας μάλιστα ότι οι νοσηλευτές του νοσοκομείου είναι μείον 100 άτομα «Ιατρικά λάθη γίνονταν και θα γίνονται, τώρα με κενά στο προσωπικό, χρωστούμενα ρεπό, γίνονται ακόμη πιο δύσκολες οι συνθήκες και για υγειονομικούς και για ασθενείς».

Η χορήγηση του λάθος φαρμάκου δεν προκάλεσε επιπλοκές στον ασθενή

Πληροφορίες του thesspost, αναφέρουν πώς έγινε η χορήγηση του λάθος φαρμάκου που ευτυχώς δεν ήταν ικανό να προκαλέσει επιπλοκές στην ασθενή, λέει «το περιστατικό έγινε στην Ογκολογική κλινική. Επειδή, ο χώρος κάτω έχει πολλά περιστατικά, δεν είναι αυτό που αρμόζει στους καρκινοπαθείς και για να ελαφρύνουν την κατάσταση, την μέρα που κάνουν τα σχήματα της χημειοθεραπείας, νοσηλεύονται σε θάλαμο της Ογκολογικής.

Εκεί έχει 25 βαριά ασθενείς και πέντε ακόμη κρεβάτια και πέντε πολυθρόνες για 10 καρκινοπαθείς. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, έγινε το λάθος και η νοσηλεύτρια έδωσε το λάθος φάρμακο. Ευτυχώς, το αντιλήφθηκε αμέσως και ενημέρωσε τον γιατρό, όμως ακόμη κι αν η ασθενής το έπαιρνε ολόκληρο, πάλι δε θα είχε επιπλοκές. Ωστόσο, το λάθος, είναι λάθος. Η εμπειρία δεν παίζει ρόλο, ένας νέος έχει τις ίδιες πιθανότητες με έναν έμπειρο για να κάνει λάθος».

Σε όλες τις κλινικές υπάρχει κενό τουλάχιστον 100 νοσηλευτών

«Καθώς είναι περιστατικό του τμήματος χημειοθεραπειών, θα έπρεπε κάποιος να βοηθάει, χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, θέλει ενίσχυση, το λέμε συνεχώς. Σε όλες τις κλινικές, υπάρχει κενό τουλάχιστον 100 νοσηλευτών, χωρίς καν να βάζουμε μέσα τραυματιοφορείς και βοηθούς», επισημαίνει.

ΠΟΕΔΗΝ: Συγγνώμη στην ασθενή

Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος «Να ζητήσουμε συγγνώμη από την ασθενή και την οικογένεια για το ιατρικό λάθος που έγινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας ένα από τα καλά τριτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνονται λάθη. Στα δικά μας επαγγέλματα δεν επιτρέπεται το παραμικρό λάθος γιατί μπορεί να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η ασθενής παραμένει στην κλινική και η θεραπεία της συνεχίζεται κανονικά, ενώ οι εμπλεκόμενες νοσηλεύτριες απομακρύνθηκαν από την Ογκολογική Κλινική.

