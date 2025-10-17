Γιώργος Παπαδόπουλος για Γαλάτεια Βασιλειάδη: «Έδωσε πανελλήνιες φέτος και πέρασε στο Χαροκόπειο, είμαι πάρα πολύ περήφανος γι’ αυτή»

Με αφορμή το νέο καλλιτεχνικό του βήμα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου. Ο γνωστός τραγουδιστής, στη διάρκεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε και στη συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, Γαλάτεια Βασιλειάδη. Ο καλλιτέχνης τόνισε το πόσο περήφανος είναι για εκείνη, σημειώνοντας πως η σύντροφός του και μητέρα των παιδιών του φέτος έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Μιλώντας για την Γαλάτεια Βασιλειάδη, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είπε ότι: «Πραγματικά βγάζω το καπέλο στη Γαλάτεια! Γιατί έχουμε και μία διαφορά ηλικίας, όταν τη γνώρισα ήταν φοιτήτρια, τώρα είναι ξανά φοιτήτρια».

«Έδωσε πανελλήνιες φέτος και πέρασε στο Χαροκόπειο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι’ αυτή! Κάθε ζευγάρι περνάει από δυσκολίες, έχουμε περάσει από δυσκολίες, αλλά άμα υπάρχει αγάπη και θέληση, όλα γίνονται», πρόσθεσε ο μουσικός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη είναι μαζί από το 2016. Το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της σχέσης του έχει αποκτήσει δύο γιους: τον Άγγελο, που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2018 και τον Ιορδάνη, που ήρθε στη ζωή τον Οκτώβριο του 2021.