Άννα Κουρή: Η Νούλη του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο MEGA και η «τρέλα» του ρόλου που την κέρδισε

Η αγαπημένη ηθοποιός Άννα Κουρή, που φέτος υποδύεται τη Νούλη στη νέα κωμική σειρά του MEGA, «HOTΕΛ ΕΛVIRA», μίλησε στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά για τον νέο της ρόλο, τις συνεργασίες της, τις προσωπικές της αξίες και ανέκδοτες ιστορίες.

Η Άννα Κουρή αποκάλυψε πως ο ρόλος της Νούλης την κέρδισε από την πρώτη στιγμή, θυμίζοντάς της το «άκουσμα» της πρότασης για τους θρυλικούς «Μεν και Δεν», αφού την πρόταση της είχε κάνει και τότε η Φρόσω Ράλλη.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «Μου άρεσε όντως πολύ [το σίριαλ], γιατί είχε κάτι χαρούμενο, κάτι φρέσκο, και αισιόδοξο. Ο ρόλος μου άρεσε πιο πολύ από όλους. Μου άρεσε που έχει μια τρέλα, που έχει αυτές τις εμμονές. Έχει όλη αυτή την τρέλα, αλλά από την άλλη είναι μια πολύ παραδοσιακή μαμά».

Η ίδια πιστεύει ότι, παρόλο που αυτοί οι ρόλοι έχουν εξωτερικά ένα καρικατουρίστικο ύφος, έχουν όμως και μια ψυχοσύνθεση. Αν τον αντιμετωπίσεις με αλήθεια, βγαίνει πιο φυσιολογικός άνθρωπος.

Σχετικά με τη σχέση της Νούλης με την κόρη της, την Ελβίρα, η ηθοποιός σημείωσε πως η Νούλη έχει μεγάλη υπομονή μαζί της, παρά το γεγονός ότι η Ελβίρα της επιτίθεται συχνά, καθώς την έχει μεγάλη έννοια.

Οι συνάδελφοί της στο HOTΕΛ ΕΛVIRA

Αναφερόμενη στις συνεργασίες, η Άννα Κουρή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τους νέους συνεργάτες της στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA», μια δουλειά όπου βρέθηκε με άγνωστους της ηθοποιούς, νέα παιδιά.

Τόνισε ότι είναι «πολύ σεμνά και πολύ γλυκά παιδιά, έχουν και σεβασμό» και πως ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είναι «γλυκύτατος, ένας άνθρωπος που θέλεις να κάνεις παρέα».

Σε προσωπικό επίπεδο, η ηθοποιός τόνισε πως έχει μεγάλη υπομονή, αλλά αντιδρά έντονα στην αδικία, είτε αφορά την ίδια είτε συνεργάτες της.

Θυμήθηκε μάλιστα ένα περιστατικό όπου σκηνοθέτης ήθελε να διώξει έναν τραυματισμένο ηθοποιό, λέγοντας: «Ε κι εκεί αντιδράσαμε. Όταν έγινε η περιοδεία μας αντικατέστησε όλους, όσους αντιδράσαμε».

Η προσωπική ζωή και ο Ορφέας

Σχετικά με τις δημόσιες εμφανίσεις της, η Άννα Κουρή δήλωσε πως δεν νιώθει πολύ άνετα και προτιμά να βγαίνει σε λιγότερες εκπομπές, πιο ουσιαστικές και να της αρέσει ο οικοδεσπότης, παρά να βγαίνει παντού.

Όσον αφορά τα social media, παραδέχθηκε: «Είμαι πολύ κακή, το τελείως αντίθετο από τον ρόλο μου. Ενώ μου αρέσει σαν σκέψη, μετά από λίγο βαριέμαι».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή και τις φιλίες της, είπε πως πλέον έχει έναν πολύ στενό κύκλο τεσσάρων-πέντε ατόμων, με τους οποίους κάνει πολύ στενή παρέα και βγαίνει όταν έχει ελεύθερο χρόνο.

Τέλος, αναφέρθηκε στον σκύλο της, τον Ορφέα, που βρήκε εγκαταλελειμμένο, αλλά και στην αξέχαστη σκυλίτσα Τερέζ από τους «Μεν και Δεν», αποκαλύπτοντας ότι «όντως πληρωνόταν στη σειρά» και η ιδέα ήταν της Τζόις Ευείδη.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε τη χαρά της για την αποδοχή της σειράς και από τον σύζυγό της, ο οποίος δεν είναι πάντα εκδηλωτικός, αλλά «όταν βλέπουμε το σίριαλ και τον βλέπω να γελάει με εμένα καταλαβαίνω ότι του αρέσω».

