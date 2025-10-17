Ηράκλειο: 66 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά

Enikos Newsroom

κοινωνία

μετανάστες
ΦΩΤΟ αρχείου

Συνολικά 66 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τους μετανάστες δύο διαφορετικών περιστατικών στα νότια του Ηρακλείου.

Ρόδος: Τραγωδία με 2 νεκρούς μετανάστες ύστερα από ανατροπή ταχύπλοου – Ανάμεσά τους και ανήλικος

Συγκεκριμένα, ναυαγοσωστικό του Λ.Σ εντόπισε νωρίτερα την Παρασκευή 16/10 σε θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου , 32 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε λέμβο.

Αφού περισυνελέγησαν , μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Το δεύτερο περιστατικό επίσης σημειώθηκε νωρίτερα την Παρασκευή (16/10) και αφορά σε 34 ακόμη άτομα που εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε βραχώδη περιοχή , δυτικά των Καλών Λιμένων .

