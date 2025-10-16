Ιταλία: Συνδικαλιστής χαρακτήρισε «εταίρα του Τραμπ» τη Μελόνι – Η οργισμένη απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Θύελλα αντιδράσεων πυροδότησε ο γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, υποστηρίζοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «περιορίστηκε στο να κάνει την εταίρα του Τραμπ και δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι της, αλλά ευτυχώς οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και έσωσαν την υπόληψη της Ιταλίας».

Σημειώνεται ότι μια αρχαΐζουσα, παράλληλη σημασία της λέξης που χρησιμοποίησε ο Λαντίνι είναι το «αυλική».

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Μελόνι απάντησε στον Ιταλό συνδικαλιστή:

«Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι, προφανώς θολωμένος από μια αυξανόμενη μνησικακία (την οποία κατανοώ) στην τηλεόραση με χαρακτήρισε “εταίρα”. Θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουν την σημασία της λέξης αυτής» έγραψε, προσθέτοντας:

«Δείτε μια θαυμάσια εικόνα της Αριστεράς. Επί δεκαετίες μας προσέφερε ηθικά διδάγματα για τον σεβασμό των γυναικών, αλλά στην συνέχεια, για να ασκήσει κριτική σε μια γυναίκα – μη διαθέτοντας επιχειρήματα – την χαρακτηρίζει πόρνη».

Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo… pic.twitter.com/JS51GN7Yn9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 16, 2025

Από την πλευρά του, ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, ανταπάντησε στην επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης: «σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όταν χρησιμοποίησα την συγκεκριμένη έκφραση, ξεκαθάρισα αμέσως ότι η Μελόνι ήταν αυλική του Τραμπ, ακολούθησε την πορεία του, λειτούργησε ως γραμματέας του. Εξέφρασα μια πολιτική κρίση για τον ελλιπή ρόλο της ιταλικής κυβέρνησης και της πρωθυπουργού της».

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, είχε κάνει προσωπικά κοπλιμέντα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, προκαλώντας χαμόγελα, αλλά και στιγμές αμηχανίας.

«Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις, αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα», ανέφερε επιστρατεύοντας το χιούμορ του ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν στρέψει το βλέμμα του προς τη Μελόνι. «Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο. Στην Ιταλία, είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός. Δεν σε πειράζει αν πω ότι είσαι όμορφη; Γιατί πραγματικά είσαι».

Trump calls Italian Prime Minister Meloni “beautiful” and says calling a woman beautiful in the U.S. is the “end of your political career.” “I’ll take my chances.”😂 pic.twitter.com/nNdpaIhfd9 — Daily Wire (@realDailyWire) October 13, 2025

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Μελόνι για την παρουσία της στη Σύνοδο: «Το εκτιμούμε. Ήθελε να είναι εδώ και είναι απίστευτο. Είναι ιδιαίτερα σεβαστή στην Ιταλία. Είναι μια επιτυχημένη πολιτικός».

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποδεχθεί όλους τους ηγέτες στη σκηνή για την οικογενειακή φωτογραφία, ποζάροντας με τον χαρακτηριστικό αντίχειρα προς τα πάνω. Αστειευόμενος, δε, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον προέτρεψε να κάνει το ίδιο.

Όταν, δε, ήρθε η σειρά της Ιταλίδας πρωθυπουργού, ο Τραμπ χαμογέλασε και είπε δύο φορές: «Ποια είναι αυτή η γυναίκα;», πριν της σφίξει το χέρι και επαναλάβει: «Μια όμορφη γυναίκα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ