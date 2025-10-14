Ρόδος: Τραγωδία με 2 νεκρούς μετανάστες ύστερα από ανατροπή ταχύπλοου – Ανάμεσά τους και ανήλικος

Νέα τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (14/10) στα νερά του Αιγαίου, όταν ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε μετανάστες ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή Παραδεισίου Ρόδου, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο επιβαίνοντες.

Η καταδίωξη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, περιπολικό σκάφος του λιμενικού που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές της Ρόδου. Παρά τα φωτεινά και ηχητικά σήματα για ακινητοποίηση, ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το ταχύπλοο πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και ανετράπη, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντές του να πέσουν στη θάλασσα. Άμεσα το πλήρωμα του περιπολικού, με τη συνδρομή δεύτερου σκάφους του Λιμενικού, περισυνέλεξε 16 μετανάστες (12 άνδρες και 4 γυναίκες), καθώς και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους – έναν άνδρα και έναν ανήλικο.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ οι δύο σοροί παραδόθηκαν αρχικά σε γραφείο τελετών και στη συνέχεια στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Ρόδου.

Συνελήφθησαν 3 άτομα ως διακινητές

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 30, 31 και 32 ετών -υπήκοοι Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας-, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων περί παράνομης μεταφοράς μεταναστών, απείθειας, πρόκλησης ναυαγίου και ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η Λιμενική Αρχή της Ρόδου διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα δύο θύματα. Το σκάφος της μεταφοράς βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του περιστατικού.

