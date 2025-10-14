Νατσιός: Η οργή του λαού ξεχειλίζει – Γι’ αυτό και όπου πάτε, σας φυγαδεύουν οι φύλακές σας

«Οι αριθμοί μπορεί να μην λένε ψέματα. Εσείς όμως λέτε ψέματα με τους αριθμούς», δήλωσε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, σε παρέμβασή του στη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Μας παρουσιάζετε έναν επιτυχημένο προϋπολογισμό. ‘Αύξηση του ΑΕΠ’, ‘Σταθερότητα’, ‘Περιορισμός πληθωρισμού’, ‘επενδύσεις’ και άλλα ηχηρά παρόμοια. ‘Αραγε σε ποιους πολίτες τα προβάλετε με επιτυχία; Πίσω από κάθε στατιστική γραμμή, θα συναντήσουμε μια οικογένεια που δεν τα βγάζει πέρα, ένα νέο παιδί που δουλεύει τρεις κακοπληρωμένες δουλειές, μια μάνα που μετράει τα ψώνια της με το σταγονόμετρο. Και ένας συνταξιούχος που κάνει το σταυρό του, να τα βγάλει πέρα. Στην καθημερινότητα, οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα και από την ανάσα μας», είπε ο πρόεδρος της «Νίκης» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει, αντί να απολογείται.

«Να απολογηθείτε στα παιδιά μας. Στους πλέον ανυπεράσπιστους πολίτες αυτής της χώρας. Η ποιότητα ενός κράτος κρίνεται από το πως φέρεται στα παιδιά της», ανέφερε ο κ. Νατσιός και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «μας κατάντησε πρώτους σε παιδική φτώχεια στην Ευρώπη».

Η κυβέρνηση μιλάει για μείωση της ανεργίας, όμως μείωση της ανεργίας δεν σημαίνει και αύξηση της απασχόλησης, είπε ο Δημήτρης Νατσιός και παρατήρησε ότι στην Ελλάδα ένας στους πέντε νέους είναι άνεργος και όσοι δουλεύουν αμείβονται με μισθούς πείνας και σε συνθήκες που με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, νομιμοποιείται η εξουθένωσή τους. «Πετάξατε το 8ωρο στα σκουπίδια. Ένα κεκτημένο με αίμα, που έδινε στον εργαζόμενο να είναι και άνθρωπος, να μορφώνεται, να ψυχαγωγείται, να μεγαλώνει τα παιδιά του, να ενημερώνεται να υπάρχει. Τώρα, όσοι γλιτώνουν την ανεργία, μετατρέπονται σε εργαλεία αδιάκοπης εργασίας που φτάνει τις 13 ώρες», είπε ο πρόεδρος της «Νίκης» και επισήμανε ότι οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν πει ότι το νομοσχέδιο οδηγεί σε πλήρη εργασιακή εξουθένωση.

«Η οργή του λαού ξεχειλίζει. Γι’ αυτό, όπου πάτε, σας φυγαδεύουν οι φύλακές σας. Σας παίρνουν σηκωτούς. Σκεφτείτε τι σημαίνει να κυβερνάτε έναν λαό, που μόλις σας αντικρίζει, σας αποστρέφεται με θόρυβο, με γιουχαϊσματα, για την απόγνωση που δεν χωρά πια μέσα του. Όταν ένας λαός φτάνει να εκφράζεται με κραυγές, είναι γιατί δεν ακούσατε τις εκκλήσεις του. Και αυτή είναι η πιο κρίσιμη και επικίνδυνη στιγμή για μια κοινωνία», ανέφερε ο κ. Νατσιός και σημείωσε ότι ο νέος προϋπολογισμός υπόσχεται μείωση χρέους αλλά βασίζεται σε πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή σε επιπλέον λιτότητα. «Ο προϋπολογισμός μιλάει για καταπολέμηση φοροδιαφυγής ενώ στηρίζεται στην υπεραπόδοση του ΦΠΑ, δηλαδή στα χρήματα που πληρώνουν οι μανάδες, για το γάλα και για το ψωμί των παιδιών τους. Μια φορολογική αιμορραγία, μεταμφιεσμένη σε επιτυχία. Ένας προϋπολογισμός που πανηγυρίζει για τα νούμερα ενώ η κοινωνία μετρά τις πληγές», είπε επίσης ο πρόεδρος της «Νίκης» και σημείωσε όλα τα νούμερα και οι αριθμοί που προτάσσει σήμερα η κυβέρνηση, καταρρέουν στο απλό ερώτημα ‘πόσο βελτιώθηκε η ζωή των Ελλήνων;’».

«Οι επενδύσεις που επικαλείστε δεν γεννιούνται από εσωτερική δυναμική, αλλά στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα προσωρινά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ενός εργαλείου με ημερομηνία λήξεως που μαζί του θα λήξει και η ψευδαίσθηση της ανάπτυξης. Αντί για ένα συνεκτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, επιλέγετε τι άλλο την επικοινωνία, τις εξαγγελίες και τα νούμερα χωρίς περιεχόμενο», ανέφερε ο πρόεδρος της «Νίκης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ