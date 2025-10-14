Αντιπαράθεση κυβέρνησης – Δήμου Αθηναίων για το Γηροκομείο Αθηνών – Η τροπολογία που «άναψε φωτιές»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει, με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που δίνει τη δυνατότητα στο Γηροκομείο Αθηνών να ρυθμίζει τις οφειλές του προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. Η ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς αντιπολίτευσης, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και ο Χάρης Δούκας, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση «θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει».

«Παρέχουμε την δυνατότητα στο Γηροκομείο Αθηνών, με την ιστορική προσφορά που έχει, να μπορεί να ρυθμίζει τις οφειλές του προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας» ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, υποστηρίζοντας τη σχετική διάταξη της υπουργικής τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που συζητείται στην Ολομέλεια.

Η υπουργός είπε ότι το Γηροκομείο της Αθήνας έχει ενταχθεί και εφαρμόζει από το 2023 πρόγραμμα εξυγίανσης. Μέχρι την αρχή του καλοκαιριού κατάφερνε να τηρεί τους όρους του Συμφώνου, αλλά παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες στις οφειλές του προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. Η Συμφωνία εξυγίανσης δεν επιτρέπει την δυνατότητα ρύθμιση χρεών, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να απειλεί με την διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Η διοίκηση του Γηροκομείου, είπε η υπουργός, «σωστά άσκησε ασφαλιστικά μέτρα για να μην διακοπεί το ρεύμα, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται αλλά μετατίθεται για τις 17 Φεβρουαρίου του 2026. Με την διάταξη αυτή της τροπολογίας όμως, παρέχεται η δυνατότητα στο Γηροκομείο να κάνει ρύθμιση χρεών». Επίσης, με το άρθρο αυτό της τροπολογίας, είπε η υπουργός, «επιλύεται και το θέμα των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που δημιουργούνταν σε επίπεδο δήμου από το Σύμφωνο Εξυγίανσης που υπάρχει».

Με την τροπολογία αυτή τόνισε η κ. Μιχαηλίδου, διασφαλίζεται ότι «180 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν χωρίς φροντίδα, ενώ διασφαλίζονται και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, είπε ότι η υπόθεση του Γηροκομείου Αθηνών είναι παλαιά και πολύ μπλεγμένη και ρώτησε εάν αυτή την διάταξη της τροπολογίας την γνωρίζει και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και υπάρχει σύμφωνη γνώμη;

Η υπουργός απάντησε ότι «η ιστορία της βιωσιμότητας του Γηροκομείου της Αθήνας, μαζί με όλες τις πολύ οδυνηρές ατασθαλίες στον συγκεκριμένο φορέα είναι κάτι που διαχρονικά έχει απασχολήσει» και πρόσθεσε ότι «ο Δήμος Αθηναίων αποτελεί ένα κομμάτι του προβλήματος, διότι εάν και έχει προσπαθήσει να τηρήσει τους όρους του Συμφώνου Εξυγίανσης, το κάνει με πάρα πολλές καθυστερήσεις». Συνεπώς, είπε η κ. Μιχαηλίδου, «εμείς που θέλουμε και είμαστε υπεύθυνοι στο να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του φορέα, είναι το να μπορέσει να έχει μια διαφανή διαχείριση, όπως προβλέπει το Σύμφωνο, αλλά και αυτή να γίνεται από φορείς που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία, όπως είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία εκ των πραγμάτων είναι εκείνη που το κάνει για τα υπόλοιπα ιδρύματα».

Δήλωση σχετικά με το Γηροκομείο Αθηνών έκανε και ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στην εξυγίανση που έχει επιχειρήσει ο δήμος στο Γηροκομείο και διαμαρτύρεται γιατί η κυβέρνηση το περνά στον έλεγχο του κράτους, χωρίς διαβούλευση. Στο τέλος, προσθέτει πως «η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει σχετικά με την περιουσία του Γηροκομείου».

«Το Γηροκομείο Αθηνών (σωματείο με τίτλο «Ελεήμων Εταιρεία»), έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στη φυλάκιση διοικήσεών του. Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)», αναφέρει αρχικά ο κ. Δούκας και στη συνέχεια τονίζει:

«Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την Αυτοδιοίκηση και τον δήμο της Αθήνας. Η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια υπουργός στην Βουλή- αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου.

Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας.

Έχει αργήσει ο δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κ. υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας. Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης».

Και καταλήγει: «Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν. Η κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου».