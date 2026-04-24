Ιράν: Ο ΥΠΕΞ επιβεβαιώνει ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ – Ασαφές αν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Αμπάς Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Πακιστάν, Ομάν και Ρωσία, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν θα συμμετάσχει σε ενδεχόμενη επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συντονισμός με εταίρους» ο στόχος της περιοδείας

Σε ανάρτησή του, ο Αραγτσί έκανε λόγο για «έγκαιρη περιοδεία» με στόχο τον στενό συντονισμό με τους εταίρους της Τεχεράνης.

«Σκοπός των επισκέψεών μου είναι να συντονιστούμε στενά με τους εταίρους μας σε διμερή ζητήματα και να συζητήσουμε τις περιφερειακές εξελίξεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι γείτονές μας αποτελούν προτεραιότητα».

Αβεβαιότητα για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι το ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ θα μπορούσε να συνδέεται με νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται κυρίως για διμερείς επαφές με το Πακιστάν, στο πλαίσιο ευρύτερων περιφερειακών διαβουλεύσεων, και όχι για άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Καταγγελία για κατάσχεση πλοίου από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ κατήγγειλε ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» την κατάσχεση του εμπορικού πλοίου Touska από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 19 Απριλίου.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το πλοίο μετέφερε «κρίσιμα υλικά αιμοκάθαρσης και ιατρικό εξοπλισμό», ενώ η ενέργεια αυτή «θέτει σε κίνδυνο ζωές, υπονομεύει την ελευθερία ναυσιπλοΐας και εκθέτει ευάλωτους ασθενείς σε σοβαρό κίνδυνο», αναφέρει το Sky News.

Σε αναμονή οι συνομιλίες Ουάσινγκτον–Τεχεράνης

Παρά την κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο, η προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει αβέβαιη.

Αρχικά αναμενόταν νέος γύρος επαφών μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο οι εξελίξεις δείχνουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για άμεση επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

