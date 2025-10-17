Χαμάς: Η παράδοση των ομήρων καθυστερεί λόγω των καταστροφών – Δεσμευόμαστε για την τήρηση της συμφωνίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Χαμάς
Πηγή: ΑΡ

Η Χαμάς γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι η επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα ενδέχεται να καθυστερήσει. Όπως ανέφερε, ορισμένοι από τους νεκρούς έχουν ταφεί σε σήραγγες οι οποίες καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές, ενώ άλλοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από ερείπια κτηρίων που ισοπεδώθηκαν από τους συνεχείς βομβαρδισμούς.

Η οργάνωση τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία για τη Γάζα και πως σκοπεύει να παραδώσει όλες τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάσυρση των σορών απαιτεί ειδικό εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων, ο οποίος όμως δεν είναι διαθέσιμος, εξαιτίας της απαγόρευσης που έχει επιβάλει το Ισραήλ στην είσοδο τέτοιων εργαλείων μέσα στον θύλακα.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν-Η λοίμωξη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Συνάντηση Πιερρακάκη με Τούρκο ΥΠΟΙΚ – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τα βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την Ακτοπλοΐα

Τρία ζώδια που συνεχίζουν να χαμογελούν ακόμη και όταν η ζωή γίνεται δύσκολη

Apple: Έτοιμη να ανακοινώσει το νέο MacBook με τσιπ M5 – «Κάτι δυνατό έρχεται»
περισσότερα
02:41 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών στο Μιντανάο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο νησί Μι...
23:40 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια

Ένας δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti σκοτώθηκε κατά την επιδρομή ου...
23:21 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η ιστορική συμφωνία του Τραμπ δεν αρκεί για «την αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής» – Η πολυπλοκότητα του αφοπλισμού της Χαμάς και το μέλλον της λύσης των δύο κρατών

Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν σταματήσει στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί όμηροι που επέζησαν έχουν απ...
23:09 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Συνδικαλιστής χαρακτήρισε «εταίρα του Τραμπ» τη Μελόνι – Η οργισμένη απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Θύελλα αντιδράσεων πυροδότησε ο γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης