Χαμάς: Η παράδοση των ομήρων καθυστερεί λόγω των καταστροφών – Δεσμευόμαστε για την τήρηση της συμφωνίας

Η Χαμάς γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι η επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα ενδέχεται να καθυστερήσει. Όπως ανέφερε, ορισμένοι από τους νεκρούς έχουν ταφεί σε σήραγγες οι οποίες καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές, ενώ άλλοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από ερείπια κτηρίων που ισοπεδώθηκαν από τους συνεχείς βομβαρδισμούς.

Η οργάνωση τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία για τη Γάζα και πως σκοπεύει να παραδώσει όλες τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάσυρση των σορών απαιτεί ειδικό εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων, ο οποίος όμως δεν είναι διαθέσιμος, εξαιτίας της απαγόρευσης που έχει επιβάλει το Ισραήλ στην είσοδο τέτοιων εργαλείων μέσα στον θύλακα.

Πηγή: Reuters