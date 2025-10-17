Άδωνις Γεωργιάδης: Τα ράντζα στα νοσοκομεία έχουν σχεδόν εξαφανιστεί – Ο Τσίπρας δεν θα αντέξει πολύ αν πέσει στα χέρια της Ζωής

«Τα ράντζα ως φαινόμενο έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά το πρόβλημα παραμένει μεγάλο στο «Αττικόν», γιατί είναι καθαρά θέμα εμβαδού, αφού το συγκεκριμένο νοσοκομείο σχεδιάστηκε για 80.000 ασθενείς και νοσηλεύει 200.000, οι μισοί εκ των οποίων είναι κάτοικοι εκτός Περιφέρειας Αττικής», είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ERT News και στην εκπομπή «Δια Ταύτα».

Το πρόβλημα, όπως είπε, είναι διαχρονικό, «αλλά δεν θα το παραδώσω στους επόμενους· θα το λύσω στη θητεία μου», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Οι κινητοποιήσεις δεν ήταν από τους γιατρούς»

«Ήταν 100 άτομα, ενώ οι γιατροί και το προσωπικό από το «Αττικόν», απ’ ό,τι έμαθα από τη διοίκηση και από τους παριστάμενους γιατρούς, ήταν 20 άτομα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν του ΠΑΜΕ από τις γύρω περιοχές. Δημοκρατία έχουμε και μπορεί να διαμαρτυρηθεί όποιος θέλει. Δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά η εικόνα σε ένα νοσοκομείο που έχει 2.000 εργαζόμενους, να είναι 20 στην είσοδο, δεν είναι και καμιά τρομερή κινητοποίηση, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις», είπε ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο «Αττικόν» και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, για τα νέα ΤΕΠ που ξεκινούν στις 30 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ανάλογα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν και στον «Ευαγγελισμό», κοντά στο ερχόμενο Πάσχα.

«Κάναμε προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, ειδικά στα ΤΕΠ, καθώς και τραυματιοφορέων, μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ», υπενθύμισε.

Ερωτηθείς για την 62χρονη γυναίκα που έκανε χημειοθεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και της χορηγήθηκε λάθος φάρμακο, ο υπουργός Υγείας δήλωσε:

«Το περιστατικό είναι σοβαρό και έχουμε διατάξει ΕΔΕ γι’ αυτό. Ευτυχώς δεν είχε καμία συνέπεια. Η γυναίκα είναι μια χαρά και έκανε κανονικά τη θεραπεία της. Η νοσηλεύτρια ναι μεν έκανε το λάθος, αλλά το διαπίστωσε αμέσως, στις πρώτες σταγόνες. Δεν τη δικαιολογώ· λέω όμως ότι ευτυχώς αντιμετωπίστηκε γρήγορα το περιστατικό. Δεν μπορώ να εκτελέσω έναν άνθρωπο γιατί έκανε λάθος. Μου θυμίζει λίγο το “ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω”. Τα πρωτόκολλα είναι πολύ αυστηρά».

Πριν αναφερθεί στο ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

«Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έπρεπε να διαφωνήσει», είπε, ερωτηθείς σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Η κριτική που ασκήθηκε ότι ήμασταν υπερβολικά ανεκτικοί έχει βάση αληθείας», ανέφερε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «αυτό που είπε ο πρώην πρωθυπουργός είναι ότι η διαρκής αμφισβήτηση των θεσμών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη κρίση».

Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Ξέρετε άλλη κυβέρνηση που, στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, προηγείται με διψήφια διαφορά; Όσο για τα περί στόχου αυτοδυναμίας, γι’ αυτό θα με ρωτήσετε στην προεκλογική περίοδο του 2027».

Ανέφερε, επίσης, ότι «το χειρότερο σημείο κάθε κυβέρνησης είναι το μέσο της θητείας και, θεωρητικά, τώρα είμαστε στο ναδίρ. Αλλά, με τα αποτελέσματα των κυβερνητικών πολιτικών –π.χ. στο ΕΣΥ– θα πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα, και στο τέλος της ημέρας ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «τρομερή προβοκάτσια» το δημοσίευμα περί παραίτησης του κ. Τσιάρα, καθώς –όπως είπε– το γραφείο Τύπου το είχε διαψεύσει.

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την απόφαση να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δεν είναι πλέον το υπεύθυνο υπουργείο για τις πληρωμές, που πλέον τις κάνει η ΑΑΔΕ. Ο Τσιάρας δεν έχει πλέον αρμοδιότητα, προς τι, λοιπόν, η κριτική; Την ευθύνη έχει πλέον ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος γενικά έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας αρκετές δύσκολες πολιτικές αποστολές, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει».

«Το θέμα είναι η ζημιά της πολιτικοποίησης. Ιδίως ο Ανδρουλάκης, στην προσπάθειά του να βλάψει τον Μητσοτάκη, έβλαψε το νησί του. Άλλο το να θες να ρίξεις τον Μητσοτάκη κι άλλο να μην μείνει τίποτα όρθιο. Τώρα μπαίνει η Κομισιόν και ψάχνει από το 2014· και θα δούμε αν είναι διαχρονικό σκάνδαλο και όχι της ΝΔ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια αποτυχία για την κυβέρνηση, αλλά δεν είναι λόγος να κάνεις την Ελλάδα, κύριε Ανδρουλάκη, στάχτη και μπούρμπερη».

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Όταν ανακοινώσει το κόμμα του, δεν θα έχει να ασχοληθεί τόσο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, γιατί το πρόβλημα θα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί. Η βασική απειλή για την πολιτική του ύπαρξη είναι η Ζωή. Αν πέσει στα χέρια της ο Αλέξης, δεν θα αντέξει πολύ· είναι καλοζωισμένος, όχι όπως εγώ», ανέφερε.

«Σύντομα θα ανακοινώσουμε κάτι σπουδαίο που θα ικανοποιήσει ιδιαίτερα τους κατοίκους των μικρών νησιών. Καλύψαμε το 60% της διαδρομής· θέλουμε κάτι επιπλέον. Οι αναμονές μειώθηκαν, οι λίστες αναμονής για χειρουργεία επίσης, στα νησιά καλύφθηκαν τα κενά, οι μεταρρυθμίσεις δουλεύουν. Προχωράμε», είπε, τέλος, ο υπουργός Υγείας.