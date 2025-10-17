Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95: «Θρυλική» ανατροπή με… ήρωα τον Σάσα Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο -13 (90-77) στα 4:50’’ πριν από τη λήξη του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, μετά από 14 πόντους του «σεληνιασμένου» Τζέφρι Ντάουτιν, με τρία εύστοχα τρίποντα στην 4η περίοδο. Για να σημειώσει τους επόμενους 10 πόντους των «ερυθρόλευκων» για το 93-87 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με 23 πόντους), τον οποίο κράτησε με 4 φάουλ στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Και μετά από ένα τρίποντο του Ουόρντ και 5 διαδοχικούς πόντους του Βεζένκοφ, οι «ερυθρόλευκοι» «δραπέτευσαν» από το «Aleksandar Nikolic Hall», μετά από συγκλονιστική ανατροπή, με 95-94, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Από… ήρωας, ο Ντάουτιν (24 πόντοι με 6/7 τρίποντα) έγινε μοιραίος για τη Μακάμπι, αφού αυτός ήταν που έστειλε για τρεις βολές τον Σάσα Βεζένκοφ στα 42’’.

Ο Ολυμπιακός είχε προσπεράσει για πρώτη φορά μόλις στο 27ο λεπτό, μετά από 5 σερί πόντους του Φρανκ Νιλικίνα (58-59), κι ενώ η Μακάμπι ξέφυγε αρκετές φορές με +8, για να ισοφαρίσει τέσσερις φορές η ομάδα του Πειραιά πριν πάρει τα ηνία τρία λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου. Αλλά θα επέστρεφε ακόμη και από το -13, ενώ όλα έδειχναν πως δεν θα απέφευγε την ήττα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε double double με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ (31 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης). Ο Μιλουτίνοφ πήρε στις πλάτες του τον Ολυμπιακό στο τέλος, δικαιώνοντας τον Μπαρτζώκα που πήρε το ρίσκο να τον κρατήσει μέσα, παρά τα 4 φάουλ, μετρώντας 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 κερδισμένα φάουλ (30 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 18 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Ουόρντ μοίρασε 8 ασίστ, παίζοντας και στον «άσο». Βοήθησε στην 3η περίοδο ο Χολ (8 π., 6 ρ.).

Σε ένα κάκιστο παιχνίδι —και δη στην άμυνα— από τον Ολυμπιακό, ο οποίος υπέπεσε σε 16 λάθη, στο τέλος κατάφερε να δείξει μέταλλο νικητή και να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, ανεβαίνοντας στο 3-2.

Στο 1-4 υποχώρησε η Μακάμπι, που υπέστη δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ήττα, μετά από εκείνη από την Μπαρτσελόνα στην 4η αγωνιστική.

Ο Λόνι Ουόκερ πέτυχε 15 πόντους. Από 12 πόντους σημείωσαν οι Τζέιλεν Χορντ (και 10 ριμπάουντ) και Ρόμαν Σόρκιν για την ομάδα του Όντεντ Κάτας, ενώ 8 ριμπάουντ μάζεψε ο Ο’Σι Μπρισέτ.

Με τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μπήκε στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, αλλά το ξεκίνημα ήταν νωθρό για τους «ερυθρόλευκους». Με τον Ντόρσεϊ να κάνει δύο λάθη και τον Νιλικίνα να χρεώνεται γρήγορα με 2 φάουλ, η Μακάμπι προσπέρασε με 9-4, με πολυφωνία στην επίθεση. Η άμυνα του Ολυμπιακού συνέχισε να μη λειτουργεί, με αποτέλεσμα οι Ισραηλινοί να προηγηθούν και με +8 (14-6). Ο Σάσα Βεζένκοφ ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού (14-9). Η Μακάμπι μετρούσε 6 ασίστ για ένα λάθος, ενώ είχε βρει 5 πόντους από τον Τζέιλεν Χορντ και από 4 μετρούσαν οι Ουόκερ και Σόρκιν μέχρι το 16-9, την ώρα που για τον Ολυμπιακό πρώτος σκόρερ ήταν ο Μιλουτίνοφ με 4 πόντους. Σ’ εκείνο το σημείο, τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ «έκλεισαν» την ψαλίδα της διαφοράς (16-15). Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο -2 στο τέλος της 1ης περιόδου χάρη σε τρίποντο του Κώστα Παπανικολάου, με τον Ντόρσεϊ να μετρά 10 πόντους.

Τους Λι, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Χολ ξεκίνησε ο Μπαρτζώκας με την έναρξη της 2ης περιόδου. Αν και ισοφάρισε ο Ολυμπιακός (24-24) δια χειρός Βεζένκοφ (7 π.), συνέχισε να μην παίζει σε υψηλό επίπεδο (ο Πίτερς πήρε γρήγορα τη θέση του Βεζένκοφ). Ο Χολ δεν βοήθησε στο «5», επιτρέποντας στους Ντάουτιν, Σόρκιν, Χορντ και Μπρισέτ να διατηρούν την πρωτοπορία για τη Μακάμπι (35-28). Ο Μπαρτζώκας έριξε τον Λαρεντζάκη στη θέση του Ντόρσεϊ. Ο Πίτερς μείωσε (35-30) και έδωσε τη θέση του στον Βεζένκοφ, ενώ και ο Μιλουτίνοφ πέρασε αντί του αναποτελεσματικού Χολ. Ο Λι ευστόχησε σε τρίποντο και ο Μιλουτίνοφ αξιοποίησε κάτω απ’ το καλάθι την ασίστ του Λι για το 7-0 του Ολυμπιακού και την ισοφάριση (35-35). Η Μακάμπι απάντησε με δικό της σερί 8-0 (43-35), από 5 πόντους του Ουόκερ και τρίποντο του Μπρισέτ, μετρώντας 6 κλεψίματα (0 ο Ολυμπιακός). Οι Πειραιώτες είχαν υποπέσει ήδη σε 10 λάθη (5 η Μακάμπι). Ο Μιλουτίνοφ γινόταν αποδέκτης της μπάλας στη ρακέτα και σημείωσε 4 πόντους, οι 2 με βολές (43-39). Ο Μπαρτζώκας απέσυρε τον Λαρεντζάκη και επέστρεψε ο Ντόρσεϊ, αλλά ο Ουόκερ εξελισσόταν σε… δήμιο της ελληνικής ομάδας, αφού, φτάνοντας τους 11 προσωπικούς πόντους, ευστόχησε σε δύσκολο σουτ στην εκπνοή του α’ μέρους, για το +8 των Ισραηλινών (48-40 στο ημίχρονο).

Ο Μπαρτζώκας επανέφερε στον «άσο» τον Νιλικίνα (είχε μείνει εκτός στο μεγαλύτερο μέρος του α’ μέρους) αντί του Σέιμπεν Λι. Το τρίποντο του Βεζένκοφ με την έναρξη της 3ης περιόδου έδωσε ανάσα στους «ερυθρόλευκους» (48-43), ενώ ο Χολ μπήκε αντί του Μιλουτίνοφ μετά το 3ο φάουλ του Σέρβου σέντερ. Και μετά από 1/2 βολές του Ουόκερ (49-43), ο Ουόρντ πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο (49-46), ακολούθησε κλέψιμο του Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ «έγραψε» το 49-48. Ο Χολ έστειλε τον Χορντ στη γραμμή των βολών (50-48), για να ισοφαρίσει ο Βεζένκοφ (50-50). Για τέταρτη φορά, η ομάδα του Πειραιά είχε ισοφαρίσει, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να περάσει μπροστά, με τη Μακάμπι να κάνει το 54-50 από 4 σερί πόντους του Σόρκιν. Ο Ολυμπιακός προσπέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι χάρη σε 5 σερί πόντους του Νιλικίνα (58-59), στο 27ο λεπτό! Ακολούθησαν εναλλαγές στο σκορ, αλλά ο Χολ είχε ανέβει και βοηθούσε τον Ολυμπιακό κυρίως στην άμυνα, για να ισοφαρίσει σε 65-65 με 4 σερί πόντους ο Αμερικανός σέντερ. Ο Ντάουτιν με τρίποντο έφτασε τους 10 πόντους (68-65), ενώ ο ίδιος έκλεψε από τον Βεζένκοφ. Ακολούθησαν δύο άστοχες προσπάθειες του Χορντ, για να ξανακλέψει η Μακάμπι — αυτή τη φορά με τον Ουόκερ (από τον Παπανικολάου). Και ο Ουόκερ τιμώρησε τον Ολυμπιακό (70-65), φτάνοντας τους 14 πόντους.

Με τρίποντο του Ντάουτιν ξεκίνησε η 4η περίοδος —το χειρότερο σενάριο για τον Ολυμπιακό— που ξαναβρέθηκε στο -8 (73-65). Ο Ντόρσεϊ μείωσε (73-67), αλλά μετά το άστοχο τρίποντο του Παπανικολάου, ο Ντάουτιν, με νέα τρίποντη «βόμβα», έστειλε τη διαφορά στο +11 για πρώτη φορά (76-65). Ο επιθετικός «οίστρος» του Ντάουτιν συνεχίστηκε: ευστόχησε σε 2 βολές και ξανά σε τρίποντο για το +12 της Μακάμπι (81-69). Κι όταν ο Νιλικίνα έκανε το 81-71, ήταν η σειρά του Ντιμπαρτολομέο να βρει στόχο έξω από τα 6.75 για το +13 της Μακάμπι (84-71). Ο Μιλουτίνοφ υπέπεσε σε 4ο φάουλ, αλλά ο Μπαρτζώκας τον κράτησε στο παρκέ. Οι 2/2 βολές του Ντόρσεϊ δεν μπορούσαν ν’ αλλάξουν πολλά για τον Ολυμπιακό, αφού ο Χορντ «έγραψε» το 86-73. Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε να καλύψει τη διαφορά. Με σερί πόντους του Μιλουτίνοφ βρέθηκε στο -11 (90-81), για να δεχτεί ακόμη ένα τρίποντο-«μαχαιριά» από τον Ντάουτιν (93-81). Ο Μιλουτίνοφ ευστόχησε σε 2/2 βολές (93-83), αλλά απέμεναν 3:21’’. Μετά από άστοχο σουτ του Ντόρσεϊ, ο Μιλουτίνοφ κέρδισε νέο φάουλ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ για το 93-85. Ο ίδιος μείωσε σε 93-87, έχοντας σημειώσει τους 10 τελευταίους πόντους του Ολυμπιακού! Και μετά το άστοχο τρίποντο του Ουόκερ, ο Τάισον Ουόρντ με τρίποντο έφερε τον Ολυμπιακό στο -3 (93-90). Ο Ντόρσεϊ έκανε φάουλ στον Ουόκερ στα 58’’ πριν από τη λήξη, με τον Αμερικανό να ευστοχεί σε 1/2 (94-90). Και από ήρωας με 14 πόντους στην 4η περίοδο (3 εύστοχα τρίποντα), ο Ντάουτιν έγινε… μοιραίος, στέλνοντας στα 42’’ τον Βεζένκοφ για 3 βολές — κι ο Βούλγαρος διεθνής τις έβαλε (94-93). Ο Μπρισέτ αστόχησε… όχι όμως και ο Βεζένκοφ, που έδωσε προβάδισμα (94-95) στον Ολυμπιακό στα 17’’. Κι ο Ουόκερ, σε προσπάθεια για τρεις στην εκπνοή, δεν βρήκε στόχο.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95

Διαιτητές: Γκαρθία (Ισπανία), Αλιάγα (Ισπανία), Πέτεκ (Σλοβενία)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Χορντ 12, Κλαρκ 4, Σάντος 7, Ουόκερ 15 (1), Σόρκιν 12, Μπρισέτ 7 (1), Ρέιμαν, Ντιμπαρτολομέο 3 (1), Ντάουτιν 24 (6), Λιφ 7, Μπλατ 3 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1), Ουόρντ 6 (2), Λαρεντζάκης, Λι 5 (1), Βεζένκοφ 23 (2), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 18 (2), Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 23, Χολ 8»