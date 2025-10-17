Χίος: Εντοπισμός 29 μεταναστών έπειτα από πρόσκρουση λέμβου – Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν δύο άτομα

Είκοσι τέσσερις αλλοδαποί εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Παντουκιό της Χίου, ενώ ακόμη πέντε άτομα, ανάμεσά τους δύο χωρίς τις αισθήσεις τους, απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο και βραχώδες σημείο, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 10:30 το βράδυ, όταν μια λέμβος προσέκρουσε στην ακτογραμμή της περιοχής, προκαλώντας τον εγκλωβισμό των πέντε ατόμων σε σημείο που ήταν δύσκολο να προσεγγιστεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έδρασαν άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Από τους συνολικά 24 εντοπισμένους, δέκα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου για να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ώστε να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την πρόσκρουση της λέμβου και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον εγκλωβισμό.