First Dates: Δεν γέλασε με τα ανέκδοτά του, αλλά θα βγει δεύτερο ραντεβού μαζί του – «Πονηρός ο βλάχος»

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα ραντεβού που είδαμε στο νέο επεισόδιο του First Dates, ήταν σίγουρα αυτό της Αριστέας και του Βαγγέλη.

Το ραντεβού τους τελείωσε με… ανέκδοτα κι ας μην άρεσαν πολύ στην Αριστέα! «Τι να γελάσω; Όχι δε γελάω, δεν έχει καλό χιούμορ», σχολίασε στο cue της η 59χρονη γυναίκα.

Ο Βαγγέλης συνέχισε ακάθεκτος τα ανέκδοτά του, βγάζοντας το συμπέρασμα ότι «Άμα καπνίζεις, άμα κάνεις σεξ κι άμα πίνεις δεν πιάνεις σκουλήκι!». «Βαγγέλη μας έχεις σκουληκιάσει;», τον ρώτησε στη συνέντευξη η δημοσιογράφος της εκπομπής; «Όχι, 29 γκόμενες συνιστούν Βαγγέλη, αυτές ξέρουν!», απάντησε εκείνος με χιούμορ.

«Ο Βαγγέλης είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος. Εγκάρδιος, ζεστός, συζητήσιμος. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα. Κι άλλη τόση ώρα να είχαμε, ακόμα θα συζητάγαμε. Μέχρι το πρωί θα το συζητάγαμε ακόμα το θέμα», σχολίασε φεύγοντας η Αριστέα.

Ότι θα βρεθούν ξανά, είπε φεύγοντας ο Βαγγέλης στη Ζενεβιέβ. «Είναι σοβαρή κυρία, με σωστό μυαλό. Δεν ξέρω αν της άρεσαν τα αστεία μου ή τα βρήκε κακόγουστα. Θέλω να τα ξαναπούμε, να δούμε στην πορεία τι θα γίνει και να γνωριστούμε καλύτερα», είπε ο 58χρονος.

«Τα αστεία σου… Κοίταξε να δεις. Και δεν κλαίνε και δε γελάνε… Θα βγούμε δεύτερο ραντεβού, ναι», σχολίασε η Αριστέα. Όταν ο Βαγγέλης της είπε ότι στο δεύτερο ραντεβού θα την πάει σε ρεμπετάδικο, εκείνη είπε: «Θέλει να με ποτήσει, ποτά θέλει… πονηρός ο βλάχος, αλλά κι η πρωτευουσιάνα είναι πιο έξυπνη. Μη νομίζει!».