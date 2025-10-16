Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική – Ανέβηκαν οι τόνοι για Οικονομία, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και Τσίπρα

Οξεία αντιπαράθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς στη Βουλή, στη συζήτηση σε επίπεδων πολιτικών αρχικών για την εξωτερική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ψευτοπατριώτες» και τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Για ερασιτεχνισμούς στην διπλωματία κατηγόρησε την Κυβέρνηση η αντιπολίτευση.

Ο Πρωθυπουργός προβάλλοντας τα παραδοτέα της εξωτερικής πολιτικής την τελευταία εξαετία, ανέδειξε την ισχυροποίηση της Ελλάδας στα διεθνή συμμαχικά forα, για να αναχαιτίσει την αντιπολιτευτική κριτική. «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και να εξαντλούνται εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες. Είμαι υπερήφανος γιατί η πατρίδα μας στέκεται, πλέον το 2025, όρθια και περήφανη, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αιχμή την υιοθέτηση των ελληνικών θέσεων στο ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, «πέταξε το γάντι» στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την κριτική που έχει ασκήσει για το βέτo στη συμμετοχή της Τουρκίας. «Αναρωτιέμαι λοιπόν κύριε Ανδρουλάκη όταν λέγατε ότι δεν είναι ασφαλής απέναντι στην Τουρκία, και το πρόγραμμα εσείς δε γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την Τουρκία, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται πάγιες ελληνικές θέσεις. Ήταν άγνοια όταν τα λέγατε αυτά τα πράγματα ή κάτι χειρότερο;».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης επέστρεψε τα βέλη προς τον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον, ότι το θέμα του βέτο στο safe, ετέθη από υπουργούς της κυβέρνησης και ζήτησε, ανεξαρτήτως της άρσης του casus belli, να μπλοκαριστεί η συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας: «Στο safe μπορεί στο rearm δεν μπορεί γιατί συμμετέχουν απευθείας οι εταιρίες της Τουρκίας στο ποσοστό του 33%, του εξοπλιστικού προγράμματος. Μάλλον έχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ είναι η αντιπολίτευση η πραγματική».

«Δεν τίθεται κανένα ζήτημα συμμετοχής της Ευρώπης στο πρόγραμμα safe, εάν δεν αντιμετωπιστούν πάγια ελληνικά ζητήματα όπως το casus belli και η θεωρία των γκρίζων ζωνών», απάντησε ο πρωθυπουργός.

«Αλλά ως αντάλλαγμα μας λέτε να μπει η Τουρκία στη μόνιμη αρχιτεκτονική άμυνας της Ευρώπης. Όχι, εμείς λέμε όχι, καμία συμμετοχή της Τουρκίας», ανταπάντησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε: «πότε βάλατε βέτο στην Τουρκία στην Ευρώπη, στις ευρωτουρκικές σχέσεις, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του casus belli . Εκτός από τις δηλώσεις σας, πότε πήρατε μέτρο για να κάνετε πράξη αυτό το οποίο έχετε μόνο σε δηλώσεις».

Ο Πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της πολιτικής των ήρεμων νερών, αντικρούοντας τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και από τα κόμματα στα δεξιά της, λέγοντας: «Θέλουμε ταραγμένα νερά και εντάσεις και ατυχήματα. Γι’ αυτό θα πρότεινα πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που δηλώνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε: «Προειδοποιήσαμε τεκμηριωμένα ότι τα ήρεμα νερά μπορούν να μετατραπούν άμεσα στο αντίθετό τους, να γίνουν ταραγμένα, να οξυνθεί η κατάσταση με εντάσεις ακόμα και κρίσεις, γιατί παραμένει η αιτία που τα προκαλεί».

«Η σημερινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν απάντηση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους.», είπε ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε: «η Ελληνική Λύση θέλει μια Ελλάδα ισχυρή, όχι επαίτη και ικέτη του Διεθνούς Δικαίου».

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, ανέφερε ότι: «Γιατί ενώ αποζητάτε την άρση του casus belli, αποφεύγετε να πείτε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης χωρικών υδάτων των ναυτικών μιλίων της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα;».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι: «Εσείς κάνατε ειδική διαδικασία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και είπατε, δεν είναι τα παιδιά της Παλαιστίνης, σημαντικό, ευτυχώς είχε άλλη άποψη ο πρόεδρος της Βουλής και υποδέχτηκε τα παιδιά της Παλαιστίνης τα τραυματισμένα εδώ στη Βουλή».

Αντιπαράθεση για την μονή Σινά και Γάζα

Στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού μπρα-ντε-φερ και το ζήτημα της μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, ενώ αιτία σύγκρουσης αποτέλεσε και η διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα καθώς και οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο Παλαιστινιακό.

«Αναρωτιέμαι κ. Ανδρουλάκη, εάν δεν μας είχαν προσκαλέσει τι ακριβώς θα λέγατε, ότι η Ελλάδα περιφρονήθηκε ότι η Ελλάδα δεν παίζει κανένα ρόλο ότι η Ελλάδα είναι ασήμαντη και τώρα που πήγαμε εκεί σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία δηλαδή αν εσείς ήσασταν στη θέση μου, τι θα κάνατε, θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε go back κύριε Τράμπ», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Το μόνο που καταφέραμε αυτούς τους δύσκολους μήνες, ήταν μία φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ»

Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε: «Ήρθατε να θριαμβολογήσετε γιατί ήσασταν μέρος του σκηνικού στη συνάντηση στο Σαρμ Ελ Σέιχ, για την οποία δε παρουσία σας, δεν πήρατε καμία πρωτοβουλία, ήσασταν εκεί ως κομπάρσος».

«Αλήθεια πώς νιώθατε σε ρόλο ντεκόρ εκεί στα πίσω καθίσματα και την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε τη συμφωνία», σχολίασε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάληψη πρωτοβουλίας, με την αποστολή προσκλητηρίου σε όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής για τη διεξαγωγή μιας κοινής συνάντησης.

Στο επίκεντρο Οικονομία, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και Αλέξης Τσίπρας

Οι διαξιφισμοί επεκτάθηκαν και σε άλλα ζητήματα εκτός της εξωτερικής πολιτικής, όπως η οικονομία, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και οι προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα. «Θα έρθει στην Εξεταστική όποιος θέλετε» απάντησε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δέχθηκε μαζικά πυρά από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Δεν είναι εδώ ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Πάντως ήταν στην αίθουσα την ώρα που λέγατε ότι “η Ελλάδα χρεοκόπησε επί εποχής Νέας Δημοκρατίας”, όταν η ιστορία έγραψε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε και “έσκασε” στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτή είναι η καταγεγραμμένη αλήθεια και το 2009, σε πραγματικά δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, αντί η χώρα να ανασκουμπωθεί αμέσως, εσείς τάζατε παροχές, μοιράσατε 2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2009» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Δεν μας λέτε ποιο κόμμα έσπρωξε την Ελλάδα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την χρεοκοπία του κ. Καραμανλή, του νεότερου, το 2009. Αν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου τότε είχαν ψηφίσει όπως εσείς ο ίδιος προσωπικά κατά την πρώτη δανειακή σύμβαση, σήμερα θα είχαμε δραχμή» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το “ρεντίκολο” της Ευρώπης, όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην ελληνική Βουλή σάς λέω αλήθειες που δυστυχώς δεν σας αρέσουν. […] δεν ήταν η Ελλάδα το «μαύρο πρόβατο» επί ημερών σας; Δεν ήταν περίγελος η Ελλάδα επί των ημερών σας; Δεν μας ξεφτιλίσατε όταν κάνατε το δημοψήφισμα και πήγατε να οδηγήσετε τη χώρα στον γκρεμό; Τα ξεχάσατε όλα αυτά» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, χαρακτήρισε την πατρίδα του, τη χώρα του, χώρα “ρεντίκολο”, εντός της Βουλής. […] Η χώρα μας το 2015 ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα σε πολλά επίπεδα. Ποιες κυβερνήσεις τη χρεοκόπησαν; Πάντως το 2019 ο ίδιος δεν παρέλαβε χρεοκοπημένη χώρα, ούτε άδεια ταμεία. […] Ναι, ντρεπόμασταν τότε να μιλήσουμε με τους Ευρωπαίους, γιατί μας θεωρούσαν «μπαταχτσήδες». Τώρα τι μας θεωρούν οι Ευρωπαίοι; Τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως» είπε από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν εκτίθεται η Ελλάδα, όταν έχει κατασκηνώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα; Δεν εκτίθεται η Ελλάδα όταν δεν επιτρέπετε να διερευνηθούν υπουργοί της κυβέρνησής σας από την Ελληνική Δικαιοσύνη» αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Καίει τον κόσμο το γεγονός ότι οι ”χασάπηδες”, οι ”φραπέδες”, η Σεμερτζίδου και άλλοι συμβαλλόμενοι του ελληνικού Δημοσίου έχουν φάει με χρυσά κουτάλια και τρώνε με χρυσά κουτάλια την ώρα που ο πραγματικός αγροτικός κόσμος πεινάει».

«Θα έρθει στην Εξεταστική όποιος θέλετε: και ο “κ. Φραπές”, και ο “κ. Χασάπης” και ο “κ. Μανάβης” και ο κ. Μυλωνάκης και όποιος θέλετε. Εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Η παραίτηση Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε με δηκτικό τρόπο την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

«Πραγματικά μου γεννά ένα ερώτημα: με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό υπερασπίζεστε μια πολιτική ενός Πρωθυπουργού ο οποίος σηκώθηκε και σας άφησε στα κρύα του λουτρού και έφυγε από το κόμμα σας. Και τώρα κοιτάζεστε και λέτε “τι ακριβώς έχει γίνει;”. “Θα πάμε εμείς με τον κ. Τσίπρα όταν φτιάξει κόμμα;”» σχολίασε ο Πρωθυπουργός

Τα Τέμπη

Απαντώντας στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την δίκη των Τεμπών, ο Πρωθυπουργός είπε ότι κόντρα σε όσους επιθυμούσαν το αντίθετο, θα αρχίσει τον Μάρτιο και θα αποδοθεί δικαιοσύνη στα δικαστήρια και όχι στο πεζοδρόμιο.

Άγρια κόντρα Καιρίδη – Βελόπουλου στη Βουλή με βαρείς χαρακτηρισμούς

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Ένα κόμμα το οποίο αναγνώρισε τη Βόρεια Ψευδομακεδονία, τον γάμο ομοφυλοφίλων, και που είναι ο φερετζές του πατριωτισμού, δεν μπορεί να ομιλεί για πατριώτες του καναπέ. Φερετζές του πατριωτισμού είναι η δήθεν Νέα Δημοκρατία, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδείξει ότι είναι μία πατριωτική κυβέρνηση, βάζοντας τον Άδωνι, τον Πλεύρη και κάποιους άλλους να το παίζουν πατριώτες. Εμείς και πατριώτες είμαστε και αγαπάμε την Ελλάδα και από τον καναπέ δεν το κάνουμε. Το κάνουμε όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε. Για να ξεκαθαρίσουμε ρόλους και απόψεις» ανέφερε ο κ. Βελόπουλος κατά την διάρκεια της ομιλίας του.

Σε εκείνο το σημείο, ο κ. Καιρίδης κάτι φώναξε από τα έδρανα της Βουλής για τις καταθέσεις του κ. Βελόπουλου στην Deutsche Bank, προκαλώντας την αντίδραση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης. «Άκου λίγο κύριε. Θα σου απαντήσω με μία έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα, είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου.

«Γιατί δεν τα φέρατε εδώ;» ρώτησε δύο φορές ο κ. Καιρίδης.

«Μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα διά να ομιλείς. Εσύ που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων δεν έχεις δικαίωμα διά να ομιλείς. Τέλος η πλάκα» απάντησε ο κ. Βελόπουλος.

Σε εκείνο το σημείο επενέβη η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, και ζήτησε από τους βουλευτές να μην διακόπτουν και να μην κάνουν συζήτηση, ενώ ο κ. Καιρίδης συνέχιζε να φωνάζει από τη θέση του.

«Ρε καημένο παιδί. Υπουργός δεν θα γίνεις ξανά. Κατάλαβέ το. Θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις εκτός θέσης. Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ μην φωνάζεις σε ακούω» συνέχισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Κύριε Καιρίδη, δεν ακούγεστε έτσι και αλλιώς. Παρακαλώ. Δεν γίνεται με αυτούς του όρους η συζήτηση. Δεν είναι ερωτοαπαντήσεις η συζήτηση αυτή. Έχει τους όρους της» ανέφερε η κ. Γεροβασίλη.

«Όταν αντιμαχείς με ανόητο, θα απαντήσεις ανόητα. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο κύριος αυτός (σ.σ. δείχνοντας τον κ. Καιρίδη) που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις που έχω 500 εργαζόμενοι, θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ. Πήγαινε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μετά να μιλάς. Κυρία πρόεδρε αν δεν τον βάλετε στην τάξη θα κατέβω από το βήμα εγώ» πρόσθεσε ο κ. Βελόπουλος.

Και συνέχισε: «Ήξερα ότι κακιά είσαι. Αλλά όχι τόσο».

Εκείνη την στιγμή του απάντησε ο κ. Καιρίδης, με τον κ. Βελόπουλο να λέει: «Το παίρνω ως κακία και όχι ως κακιά». Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ερωτήθηκε από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εξηγήσει τι εννοούσε τη λέξη «κακιά» και απάντησε: «Κακιά άποψη. Κακιά αντίληψη».

Παρέμβαση Γεροβασίλη

«Κύριε Καιρίδη δεν θα ξαναπεταχτείτε. Παρακαλώ. Κύριε Βελόπουλε σταματήστε να απαντάτε στον κ. Καιρίδη. Συνεχίστε την ομιλία σας» τόνισε η κ. Γεροβασίλη.

«Αν το κάνανε οι δικοί μας θα τους είχατε βγάλει έξω» είπε στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απευθυνόμενος στην αντιπρόεδρο της Βουλής.

«Ξέρετε ότι ουδέποτε έχει συμβεί αυτό» απάντησε η κ. Γεροβασίλη.

«Το έχει κάνει ποτέ αυτό κανείς δικός μας. Αυτό είναι τραμπουκισμός, φασισμός, ναζισμός και αυταρχισμός από έναν τύπο που παρουσιάζεται ως βουλευτής. Και δεν τον βάζετε σε τάξη. Δεν τον βάζετε στην τάξη. Και συνεχίζει τις προσωπικές αναφορές κ. Γεραπετρίτη. Είναι δυνατόν. Μάζεμα θέλει. Έλεος πια» κατέληξε ο κ. Βελόπουλος.

Στο τέλος της ομιλίας του προέδρου της Ελληνικής, ο κ. Καιρίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού προκειμένου να απαντήσει, ωστόσο η κ. Γεροβασίλη δεν του τον έδωσε προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συζήτηση.

Καιρίδης για Βελόπουλο: «Έχασε την ψυχραιμία του και εκστόμισε βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς»

«Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα, ιδίως σε μία τόσο σοβαρή συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, είναι το υβρεολόγιο και η χυδαιολογία του Αρχηγού της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και εκστόμισε βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς τόσο εναντίον εμού όσο και πολλών άλλων συναδέλφων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης, σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής.

Μαρινάκης για Βελόπουλο: Καλώ το σύνολο των κομμάτων να καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες εκφράσεις

Τη στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, καυτηρίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8.