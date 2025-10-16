Φάμελλος: Η αδράνεια και το περιθώριο είναι βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής – Σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης για την εξωτερική πολιτική έστρεψε ο Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Βουλής, δηλώνοντας «βαθιά ανήσυχος» απ’ όσα άκουσε από τον πρωθυπουργό.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος ακούγοντας τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος κατέθεσε μια παραποιημένη εικόνα και για τα πραγματικά δεδομένα της εξωτερικής πολιτικής και για την θέση της χώρας μας. Οφείλω να σας πω ότι ανησυχώ βαθύτατα για την πορεία της χώρας μας» είπε αρχικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σημείωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε συγκλίσεις και συναινέσεις. Δεν έχετε καταλάβει ότι συζητάμε στο Κοινοβούλιο για τα σοβαρά ελλείμματα και υποχωρήσεις στην εξωτερική πολιτική; Δεν έχετε καταλάβει ότι βάζουμε πολύ συχνά σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας το μεγάλο πρόβλημα του ελλείματος στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική; Δεν τα ακούτε όλα αυτά; Θέλετε να συναινέσουμε σε αυτό που δημόσια έχουμε διατυπώσει, στις υποχωρήσεις της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική;».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, «αυτό που γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μαζί με τα σοβαρά προβλήματα της πολιτικής κρίσης που χαρακτηρίζουν την κυβέρνησή σας είναι ότι στην εξωτερική πολιτική εδώ και χρόνια το βασικό χαρακτηριστικό είναι η αδράνεια και το περιθώριο και η απουσία μίας δυναμικής πρωτοβουλιακής εξωτερικής πολιτικής».

«Και έρχεστε και μας μιλάτε εσείς για συναίνεση, ένα κόμμα που έχει κάνει την εξωτερική πολιτική, και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση, αντικείμενο ψηφοθηρικών και μικροκομματικών επιδιώξεων. Κύριε Μητσοτάκη εσείς διαδηλώνατε με περικεφαλαίες και κατηγορούσατε για έλλειψη πατριωτισμού τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή μας. Εμείς δεν θα πέσουμε σε αυτό το επίπεδο, δεν θα μπούμε σε αυτό τον ολισθηρό δρόμο» συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και υπογράμμισε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ότι «σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα. Όλα αυτά που περιγράφω είναι το προσωπικό σας διαβατήριο αναξιοπιστίας».

«Επιχειρείτε να βαφτίσετε τις ήττες, νίκες», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Φάμελλος απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη και υπογράμμισε ότι «όσο όπλα κι αν αγοράσουμε δεν μπορεί να καλυφθεί το έλλειμμα αξιοπιστίας» που έχει προκαλέσει στην χώρα μας η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για την στήριξη στην κυβέρνηση Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι «εκθέτει την χώρα» και επισήμανε ότι το 82% των χωρών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, όμως η ελληνική κυβέρνηση δεν τολμά να το κάνει, ούτε να μιλήσει για γενοκτονία. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η πρόταση Τραμπ για την Γάζα κινείται έξω από το πλαίσιο του ΟΗΕ κι εντάσσεται στην συνολική στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ για επιβολή του δίκαιου του ισχυρού έναντι του Διεθνούς Δικαίου.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι «η Ελλάδα υποχωρεί κι η δύστροπος γείτονάς μας ενισχύεται». Έκανε λόγο για «λιμνάζοντα κι επικίνδυνα νερά» και ρώτησε τον πρωθυπουργό πότε έκανε πράξη τις δηλώσεις του για το Casus Belli ασκώντας βέτο στην ΕΕ για αποφάσεις σε σχέση με την Τουρκία. Ακόμη, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «δεν έχει θωρακίσει στο ελάχιστο» την Συμφωνία των Πρεσπών.