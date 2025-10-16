Αιγαίο: Νέα τουρκική NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά σε περιοχή βορειοανατολικά της Λήμνου

Enikos Newsroom

πολιτική

τουρκική φρεγάτα

Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά στο βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας εκ νέου ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Τουρκικού Ναυτικού (SHODB) με αριθμό 0994/25, η άσκηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από 08:00 έως 13:00 (ώρα Ελλάδας), σε περιοχή βορειοανατολικά της Λήμνου και κοντά στο Μποζτζάαντα (Τένεδος).

Η περιοχή που δεσμεύτηκε για τη στρατιωτική δραστηριότητα βρίσκεται εκτός των 6 ναυτικών μιλίων των ελληνικών νησιών Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, σε διεθνή ύδατα, αλλά σε σημείο ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικά.

Σύμφωνα με Τούρκους στρατιωτικούς, που επικαλείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ακόμη κι αν η άσκηση δεν πραγματοποιηθεί τελικά, η έκδοση της NAVTEX λειτουργεί ως «πολιτικο-στρατιωτικό μήνυμα» προς την Ελλάδα, σε μια περίοδο που, όπως υποστηρίζουν, «εντείνονται οι ελληνικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο».

Το μήνυμα που επιχειρεί να στείλει η Άγκυρα, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ότι η ελληνική θαλάσσια δικαιοδοσία περιορίζεται στα 6 ναυτικά μίλια και ότι «το Αιγαίο δεν είναι ελληνική θάλασσα».

Η ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Τουρκικού Ναυτικού αναφέρει:

«Ναυτική και αεροπορική εκπαίδευση με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2025, μεταξύ 05:00Z και 10:00Z, στην περιοχή που ορίζεται από τα ακόλουθα σημεία:

39°38’00’’ Β – 025°14’00’’ Α

39°41’00’’ Β – 025°35’00’’ Α

39°30’00’’ Β – 025°38’00’’ Α

39°23’00’’ Β – 025°49’00’’ Α

39°15’00’’ Β – 025°07’00’’ Α».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Είναι αλήθεια ότι αν αφαιρέσετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας θα αδυνατίσετε;

ΙΣΑ: 93χρονος γιατρός κλήθηκε να πληρώσει clawback για ιατρείο κλειστό από το 2016

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Κεραμέως στη Βουλή: Οι 5 αλήθειες και οι 9 αλλαγές του νέου εργασιακού νομοσχεδίου

ORCs: Πολίτες-επιστήμονες ανακάλυψαν τους ισχυρότερους «παράξενους ραδιοφωνικούς κύκλους» στο Διάστημα

Μαζική έξοδος από τα Social Media: Η οργανωμένη προσπάθεια να απελευθερωθεί η νεολαία από τη δύναμη των Big Tech
περισσότερα
16:08 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Τσιάρας: Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις – Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ου...
15:51 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Τσιάρας: «Είναι αστειότητες» – Διαψεύδει τις φήμες ότι υπέβαλε παραίτηση

Διαψεύδει κατηγορηματικά το περιβάλλον του Κώστα Τσιάρα τις φήμες και τα δημοσιεύματα ότι υπέβ...
15:24 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κουτσούμπας: Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκετε μονάχα για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας τ...
14:50 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Η διπλωματία αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματική των κραυγών» – Τα μηνύματα στην Τουρκία και τι είπε για Μονή Σινά και Ισραήλ

Στη Βουλή διεξάγεται αυτή την ώρα η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης